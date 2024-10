Alunni dell’IPSIA di Caltanissetta partecipano al programma TV “Linea Verde Bike”

Notizie

Presso i locali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, il 22 Ottobre 2024, gli alunni delle classi 3°, 4° e 5° dell’IPSIA “Galileo Galilei” Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale hanno partecipato, in collaborazione con l’Associazione VIP (Viviamo in Positivo) di Caltanissetta, alla realizzazione del programma televisivo “Linea Verde Bike” in onda il prossimo 16 novembre su RAI 1.

L’Associazione VIP nasce come associazione di volontariato in corsia con lo scopo di diffondere il messaggio della Clownterapia e del sorriso attraverso servizi svolti nei confronti dei soggetti fragili. Gli alunni, opportunamente guidati dalle docenti Tiziana Difrancesco e Giulia Nanfara, hanno così messo in pratica le tecniche di animazione apprese durante le ore di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).