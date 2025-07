“Amiche per le Donne” torna a Belpasso: musica, arte e solidarietà si incontrano il 4 luglio all’Arena Caudullo

MUSICA

Protagoniste della serata saranno otto straordinarie voci femminili catanesi

Torna sotto i riflettori il progetto “Amiche per le Donne”, ideato dalle cantanti Ottavia Privitera e Giada Carcione, rispettivamente presidente e vice presidente dell’omonima associazione, in scena venerdì 4 luglio 2025, alle ore 20:00, nell’incantevole scenario dell’Arena Caudullo di Belpasso.

Protagoniste della serata saranno otto straordinarie voci femminili catanesi, guidate dalla direzione musicale del maestro Daniele Zappalà e accompagnate da un’orchestra dal vivo.

Tra le interpreti: Anita De Luca, Valentina Niciforo, Francesca Ragonesi, Sonia Costa, Letizia Contadino e Rossella La Rocca. Le loro voci si fonderanno in un concerto corale, autentico atto di condivisione artistica e umana.

La serata sarà arricchita da ospiti d’eccezione: il cantautore siciliano Francesco Vecchio, l’artista di strada Luca Scorre, gli attori comici Cateno Declo e il performer Seby Picone, noto per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent, l’attrice Elisa Franco e il cantante Joe Marano. Speciale partecipazione anche del maestro Nunzio Papotto, pittore contemporaneo, che realizzerà un’opera in estemporanea durante lo spettacolo, dando vita a un dialogo sinestetico tra musica e pittura.

Quest’edizione si distingue per l’ampliamento del suo raggio d’azione sul fronte sociale. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’orfanotrofio Sava di Belpasso per la creazione di una sala musica destinata ai bambini, uno spazio dove l’espressione creativa possa diventare veicolo di crescita e speranza. Parte del contributo andrà inoltre a sostegno di tre associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione delle donne: Associazione Asacom, Progetto D.o.n.a. e Centro Multidisciplinare Etneo C.L.o.E.

Determinante per la realizzazione dell’evento è stato il sostegno di Peppe Testa, imprenditore e uomo di cultura che ha scelto di accompagnare il progetto non solo come main sponsor, ma soprattutto come promotore di valori condivisi.

«Donare significa lasciare un segno concreto – dichiara Ottavia Privitera –. Quest’anno abbiamo scelto di sostenere chi ha più bisogno di essere ascoltato e protetto. La sala musica all’interno dell’orfanotrofio sarà un luogo di libertà e sogni».

«Condividere la musica tra donne è qualcosa di speciale – aggiunge Giada Carcione –. Questo gruppo affiatato dimostra che quando l’arte si vive insieme, senza rivalità, diventa motore di cambiamento. Sul palco portiamo la nostra voce e quella di chi non ne ha ».