Anche il comandante del Bayesian, indagato per il naufragio, ha lasciato l’Italia

Il caso

Tra le ipotesi di reato a suo carico anche l'omicidio colposo plurimo. Sarebbe diretto a Maiorca dove vive con la moglie

James Cutfield, il comandante del veliero Bayesian colato a picco il 19 agosto davanti alle coste di Santa Flavia, nel Palermitano, ha lasciato l’Italia a bordo di un volo privato che sarebbe diretto in Spagna . Lo skipper, indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, sarebbe diretto a Maiorca dove vive con la moglie.Con lui ci sarebbe stato anche Tim Parker Eaton, l’ufficiale di macchina finito nel registro degli indagati con le stesse accuse e altri componenti dell’equipaggio. Sono partite oggi invece per Istanbul due delle hostess della nave. Ieri pomeriggio avevano lasciato l’Italia altri membri del Bayesian, andati a Dubai, e il terzo indagato per il naufragio, Matthew Griffiths, che la notte della bufera era di guardia in plancia e ha raggiunto Nizza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA