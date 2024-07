Anche quest’anno Scoglitti ottiene la bandiera verde

Attualità

E' il riconoscimento assegnato dall'associazione dei medici pediatri italiani e stranieri alle spiagge per i bambini

Anche quest’anno Scoglitti ha ottenuto la prestigiosa Bandiera verde, un riconoscimento assegnato dall’Associazione dei Medici Pediatri Italiani e Stranieri alle “spiagge per i bambini”. La cerimonia di consegna del premio si è svolta a Fasano il 6 luglio, e la città di Vittoria, con la sua frazione marinara, è stata nuovamente annoverata tra le spiagge a misura di bambino.

“Ci fregiamo di un riconoscimento che ci fa un enorme piacere. Scoglitti merita attenzione anche alla luce degli enormi sforzi che questa Amministrazione sta attuando per dare un’immagine sempre più attrattiva e offrire a turisti e villeggianti servizi di ottima qualità” ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali Francesca Corbino.“Questo riconoscimento è un’ulteriore conferma del costante impegno della città di Vittoria nel migliorare l’offerta turistica e garantire un ambiente sicuro e accogliente per le famiglie. La Bandiera Verde rappresenta una garanzia di qualità e sicurezza, evidenziando le caratteristiche che rendono le spiagge di Scoglitti ideali per i bambini: acqua pulita e bassa vicino alla riva, sabbia fine, spazi ampi per giocare e la presenza di servizi di assistenza” ha detto il sindaco Francesco Aiello. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per mantenere e migliorare gli standard che hanno permesso di ottenere questo riconoscimento, con l’obiettivo di rendere Scoglitti una meta sempre più ambita per le famiglie e i turisti.

