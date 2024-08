Annullate ad un architetto cartelle per 380 mila euro. La decisione della giustizia tributaria

Il caso

Una intimazione di pagamento che era di fatto "nulla": il collegio di Agrigento ha accolto la tesi del contribuente

La corte di giustizia tributaria di Agrigento ha annullato 15 cartelle esattoriali per circa 380 mila euro a un architetto delle quali il destinatario non aveva avuto alcuna conoscenza ed inoltre erano risalenti a diversi anni addietro e quindi prescritti. La vicenda ha inizio nel febbraio del 2023, quando al professionista veniva notificata dall’agente della riscossione un’intimazione di circa 412 mila euro, riferita a 17 cartelle esattoriali. Il contribuente assistito dall’avvocato Fabio Toto e dal commercialista Giuseppe Edoardo Toto ha presentato ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto.