Anziani lasciati nella sporcizia e in locali sovraffollati, sanzionata una casa di riposo

È successo a Melilli, a pochi chilometri da Siracusa

Segnalata una casa di riposo di Melilli, nel Siracusano, per aver superato la capacità ricettiva massima, scarse pulizie, mancanza del certificato antincendio ed omesso inoltro schede persone alloggiate. Il servizio di controllo dei carabinieri del Nas di Ragusa che hanno contestato al titolare sanzioni per oltre 2mila euro. Anche nelle prossime settimane proseguiranno le ispezioni alle strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e fragili, come case di riposo, case famiglia e residenze socio assistenziali.

