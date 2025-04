Arbitro aggredito, lo stadio doveva essere chiuso per inagibilità delle tribune, il deputato Primavera: «Grave colpa nella vigilanza»

LE REAZIONI

Per il parlamentare regionale «è inaccettabile che nonostante i divieti si verifichino presenze abusive così consistenti»

«Esprimo la mia ferma condanna per gli incresciosi fatti accaduti, ma rilevo con preoccupazione come passi in secondo piano un aspetto di fondamentale importanza: nonostante la più volte ribadita inagibilità dello stadio da parte degli uffici competenti, che dovrebbe precludere l’accesso agli spettatori, numerose persone erano presenti abusivamente all’interno della struttura. Questo dimostra una grave colpa nella vigilanza e nella garanzia dell’ordine sul luogo». Lo afferma il deputato regionale Santo Primavera, del gruppo Misto, sull’aggressione all’arbitro di calcio di due giorni fa a Riposto.