Armani, il funerale intimo a Rivalta: il corpo forse sarà cremato

Le ceneri saranno tumulate nei prossimi giorni nella cappella di famiglia del piccolo cimitero appena fuori dal castello

Giorgio Armani ha voluto che l’ultimo saluto fosse riservato alla famiglia, agli amici e ai più stretti collaboratori: nel borgo piacentino di Rivalta che tanto amava, sulle rive del Trebbia, il torrente la cui sabbia grigio-beige lo aveva ispirato fin dall’inizio della carriera nei colori delle sue creazioni.Ma alcune decine di persone si sono ugualmente assiepate – assieme a giornalisti, fotografi e operatori – attorno all’ingresso transennato dell’antico complesso fortificato e al passaggio del feretro qualcuno ha lanciato petali bianchi. Fiori dello stesso colore anche all’esterno della piccola chiesetta intitolata a San Martino, decine di corone e una – sul sagrato – con un messaggio scritto in oro da chi lo conosceva bene: «Con tanto affetto, i suoi dipendenti».

«Armani è stato custode del giardino della bellezza creato da Dio – ha detto monsignor Giuseppe Busani, amico dello stilista e parroco di Rivalta, che ha celebrato i funerali -. Siamo riconoscenti per la scelta di questo luogo, ci sentiamo amati e stimati. Il legame con Rivalta è stato vissuto sulla terra per tanti anni e continuerà nel cielo. Qui si sono celebrati molti eventi della famiglia Armani. Qui è custodita la sacralità della vita, degli affetti e dei legami che non finiscono ma si trasformano».

Il borgo fortificato di Rivalta, che fa parte dell’omonima frazione del comune di Gazzola, sulle prime colline della Valtrebbia, a 16 chilometri dalla città, ospita il castello, una fortificazione di antichissima origine (si pensa risalente all’anno Mille), dove si possono ammirare i vessilli esposti durante la Battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571. Il maniero è storicamente meta di nobili famiglie europee e ha ospitato per alcune estati le vacanze della principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta II. «Armani adorava Rivalta – ha confermato il conte Orazio Zanardi Landi, proprietario del castello – per i legami affettivi che qui aveva coltivato, specialmente con la sua famiglia che qui riposa e alla quale ora si ricongiungerà».Le esequie si sono svolte in forma strettamente privata, ammesse circa trenta persone tra famigliari e amici. Il borgo era stato chiuso e gli accessi transennati, con un’unica eccezione per una coppia di milanesi che nella tarda mattinata si sono sposati nella piccola chiesa di San Martino che qualche ora dopo ha ospitato il funerale.