Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Rispetto

Armani, lunedì anche a Pantelleria sarà lutto cittadino

All’isola lo stilista (era cittadino onorario), era molto legato e nella sua villa di Gadir trascorreva parte delle vacanze estive

Di Redazione |

Il sindaco di Pantelleria (Trapani) Fabrizio D’Ancona per lunedì 8 settembre, giorno dei funerali di Giorgio Armani, ha proclamato il lutto cittadino. All’isola lo stilista, che di Pantelleria era cittadino onorario, era molto legato e nella sua villa di Gadir trascorreva parte delle vacanze estive.Dalle 10 alle 11 le saracinesche degli esercizi commerciali rimarranno abbassate, mentre negli uffici pubblici sarà osservato un momento di raccoglimento. Nella giornata di lunedì, alle 18, a cala Gadir si terrà la cerimonia di commemorazione, con l’intervento del sindaco Fabrizio D’Ancona e un momento di preghiera con don Vito Impellizzeri.«Pantelleria si unisce così per onorare la memoria di Giorgio Armani, che con la sua visione e sensibilità ha rappresentato l’eleganza italiana nel mondo mantenendo un legame speciale con la nostra isola», ha detto il sindaco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community