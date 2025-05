Arrivate a Lampedusa, 71 persone soccorse dalla nave Aurora: ora sono quasi in 900 nell’hotspot

Lo sbarco

Ci sono anche 21 donne e 5 minori tra i migranti soccorsi da un gommone lasciato alla deriva

La nave Aurora della ong Sea-watch ha sbarcato, all’alba, al molo Madonnina di Lampedusa, 71 migranti (21 donne e 5 minori) soccorsi al largo del’isola. I sedicenti eritrei, ghanesi, nigeriani e sudanesi hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, pagando 3 mila dollari i sudanesi, mille gli eritrei e 700 euro i nigeriani. Il gommone sul quale viaggiavano è stato lasciato alla deriva. Prima di loro, la motovedetta Cp322 della guardia costiera ha sbarcato a molo Favarolo 24 egiziani e sudanesi messisi in viaggio da Sabratha.