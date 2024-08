Arti marziali: Catania a settembre per due giorni sarà la capitale del ju jitsu mondiale

Sport

Il 28 e 29 settembre al PalaCatania di Corso Indipendenza spettacolo assicurato con gli "Internazionali d'Italia e del Mediterraneo" e l'"Aip National Tour". La Dai-Ki Dojo Catania di Giovanni Puglisi in prima fila nell'organizzazione

Catania capitale del ju jitsu con una due giorni che porterà nel capoluogo etneo i migliori atleti nazionali e internazionali della disciplina. Sabato 28 e domenica 29 settembre il PalaCatania di corso Indipendenza sarà il palcoscenico di due importanti eventi: gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’“Ajp National Tour”.

Le due competizioni, organizzate dalla Dai-Ki Dojo, società catanese tra le più medagliate e prestigiose nel panorama del ju jitsu e dal Comitato Regionale della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del presidente Salvatore Vindigni e del fiduciario Gerry Spina e patrocinate dal Comune di Catania e dalla Regione Siciliana, porteranno nel capoluogo etneo circa 600 atleti provenienti da tutto il mondo oltre agli addetti ai lavori delle arti marziali; non mancherà il pubblico delle grandi occasioni sempre presente in occasione di questi eventi.

Giovanni Puglisi presidente della Dai-ki Dojo Giovanni Puglisi

“Da anni la Federazione punta sullo sviluppo del ju jitsu, l’antica arte dei samurai rivista in chiave sportiva – spiega Giovanni Puglisi della Dai-Ki Dojo, in prima fila tra gli organizzatori – e siamo felici di poter ospitare due competizioni di così alto valore perché sarà un’occasione unica per vedere atleti tra i migliori al mondo confrontarsi in Sicilia».