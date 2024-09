Arti marziali: successo a Catania di “Allenati con i Migliori”, sul tatami i big azzurri in testa l’oro olimpico Luigi Busà (karate)

Sport

Al Centro Fieristico Bicocca 300 atleti impegnati anche nello judo con l'azzurro Christian Parlati, lotta con Andrea Sorbello e ju jitsu con Carmelo Guglielmino. Il 28 e 29 prossimi al PalaCatania gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’“Ajp National Tour” faranno diventare Catania capitale del ju jitsu internazionale

Catania capitale delle arti marziali. Oggi al complesso fieristico “Bicocca” oltre 300 atleti hanno preso parte alla manifestazione “Allenati con i Migliori” e a fine mese, il 28 e 29 prossimi, gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’“Ajp National Tour” faranno diventare Catania capitale del ju jitsu internazionale.

Le due competizioni organizzate dalla Dai-Ki Dojo Catania e dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Sicilia e patrocinate dal Comune di Catania e dalla Regione Siciliana, vedranno in azione al PalaCatania circa 600 atleti.

Oggi invece al Centro Fieristico Bicocca s’è conclusa una due giorni di grande spessore tecnico visto i docenti presenti, in testa l’oro olimpico di Tokyo 2021, l’avolese Luigi Busà (karate), Christian Parlati (judo), Andrea Sorbello (lotta) e Carmelo Guglielmino (ju jitsu).

«Grande spettacolo – spiega il maestro Giovanni Puglisi, presidente della Dai-ki Dojo Catania – sia per gli atleti sul tatami, che per il pubblico. Una due giorni utile per formare i futuri campioni. Alla presentazione ufficiale è intervenuto il deputato Giuseppe Lombardo, presidente del collegio dei deputati Questori Ars Sicilia, ribadendo che queste manifestazioni fanno bene allo sport, facendo conoscere il nostro territorio e incrementando il turismo. Presente anche il presidente del ju jitsu Antonio Amorosi e il candidato alla presidenza Fijlkam Gianni Morsiani».

Soddisfatto il maestro Giovanni Puglisi della Dai-Ki Dojo, società organizzatrice dell’evento in collaborazione col maestro Gerlando Spina, fiduciario del ju jitsu, con uno sguardo alla prossima edizione e dando a tutti appuntamento agli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’“Ajp National Tour” di ju jitsu in programma il 28 e 29 prossimi al PalaCatania di Corso Indipendenza.

