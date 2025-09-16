Asp di Catania, Giuseppe Reina si dimette da direttore sanitario

L'inchiesta

La decisione dopo la misura interdittiva. Il medico è accusato di abusi: ieri ha risposto alle domande del gip respingendo le contestazioni. Il pm ha fatto appello: insistendo sulla misura cautelare.

Giuseppe Reina non è più direttore sanitario dell’Asp di Catania. Il medico, dopo che gli è stata notificata dalla polizia l’interdittiva emessa dal gip per l’accusa di abusi sessuali, ha presentato le dimissioni «per motivi personali» dall’incarico che gli era stato conferito con precisa delibera della dirigenza dell’azienda sanitaria provinciale il 30 giugno dello scorso anno. Anche se la posizione è stata formalizzata con un contratto firmato l’11 settembre 2024. Ieri il direttore generale dell’Asp etnea, Giuseppe Laganga Sanzio ha preso atto delle dimissioni di Reina e le ha accolte. In questo modo vi è stata la risoluzione del contratto. La determina è stata già notificata all’assessorato regionale alla Salute. Ora seguendo la normativa il Direttore Generale procederà alla nomina del nuovo Direttore Sanitario, al fine di garantire la continuità delle funzioni aziendali. Nomina che richiederà dei tempi tecnici.

Ieri l’interrogatorio