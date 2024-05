Assegnazione dell’ex Blutec a Pelligra Italia srl, il Tar del Lazio si dichiara incompetente

La decisione

È stata disposta la trasmissione del fascicolo ai colleghi di Palermo

Il collegio del Tar del Lazio si è dichiarato incompetente sul ricorso contro l’assegnazione dell’ex Blutec di Termini Imerese a Pelligra Italia Srl e ha disposto il trasferimento del fascicolo ai colleghi di Palermo.A seguito della decisione dei giudici scatta la sospensione tecnica in attesa dell’udienza del Tar del capoluogo siciliano.

A presentare il ricorso contro l’assegnazione dello stabilimento a Pelligra Italia Srl è stato l’avvocato Anna Ferraris, incaricata dal gruppo Sciara holding Ltd e Smart City group, la cui offerta non era stata giudicata idonea dai commissari straordinari dell’ex Blutec.