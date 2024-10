Assolto dopo dieci anni l’attore Alberto Gimignani: era accusato di ricettazione e riciclaggio

il caso

Era pure finito in carcere e per sei mesi ai domiciliari

Assolto con formula piena dopo oltre 10 anni dall’accusa di ricettazione e riciclaggio l’attore Alberto Gimignani. L’attore di «Distretto di polizia», La Piovra», «Un Posto al Sole» e altre fiction e film come «La Famiglia» di Ettore Scola» «Ricordati di me «di Gabriele Muccino e «Cado dalle nubi» con Checco Zalone, fu arrestato nel luglio del 2014 con l’accusa di essere il tecnico di una banda che rubava e rivendeva telefonini.