Ast, il commercialista palermitano Alessandro Virgara è il nuovo presidente

Resterà in carica fino all’effettiva trasformazione in house dell’azienda che dovrebbe concludersi in 4-5 mesi

Alessandro Virgara è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti. L’assemblea dei soci, su indicazione della presidenza della Regione, in qualità di socio unico, ha ratificato la nomina del commercialista. Il neo presidente resterà in carica fino all’effettiva trasformazione in house dell’azienda che dovrebbe concludersi in 4-5 mesi.

«Il mio governo – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è impegnato nel rilancio di Ast e per questo ha fortemente voluto la norma, votata dall’Assemblea regionale siciliana, che ha stabilito la trasformazione in società in house e la ricapitalizzazione, subordinata alla presentazione di un piano di risanamento aziendale».