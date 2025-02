Atletica: ad Ancona la siracusana Elisa Valenti si laurea campionessa italiana juniores nel lungo

Sport

La formidabile saltatrice si è migliorata ancora con la misura di 6,06. Pomeriggio e domani si continua con in pista e in pedana altri talenti dell'atletica siciliana

Parte con il botto la spedizione siciliana impegnata ai tricolori juniores e promesse indoor di Ancona. Stamattina nella finale del lungo juniores è arrivata l’ennesima straordinaria impresa firmata dalla saltatrice siracusana Elisa Valenti (Atletica Siracusa) con l’allieva del prof. Pino Maiori che si è migliorata ancora atterrando a 6,06 (aveva un personale di 6,04). Per l’azzurrina si tratta dell’ennesimo titolo tricolore e domani inseguirà il bis nella finale del triplo.

Elisa Valenti (Atletica Siracusa) campionessa italiana juniores nel lungo

Nelle altre due finali del mattino, buon ottavo posto sui 5 km di marcia juniores per il messinese Andrea Sutera (Atletica Savoca) con il tempo di 23’04″91 e nel peso lontano dal podio l’ibleo Mirko Campagnolo (Milone Siracusa) ottavo con la misura di 13,19.

Andrea Sutera (Atletica Savoca) in azione

Oggi pomeriggio e domani si continua con in pedana e in pista gli altri campioni siciliani che andranno a caccia del podio e di piazzamenti importanti in testa lo sprinter di Solarino Simone Giliberto (Fiamme Gialle), allievo di Pasquale Aparo, in corsa per il titolo sui 400 junior dove insegue il personale indoor (47”87) e quello all’aperto (47”29). Ad Ancona il prof. Pasquale Aparo, schiera altri quattro campioncini, tre sui 400 con l’altro azzurrino Daniele Salemi, personale di 47”58 che punta a fare compagnia sul podio a Giliberto; Mohamed Soudassi 48”38 di personale e nella gara junior donne Auroramaria Aparo personale di 55”83. Completa il gruppo di allievi del prof. Aparo ad Ancona, Giorgia Prazza (Cus Catania) accreditata per un posto sul podio sugli 800 e 1500 promesse dove vanta personali di 2’09″76 e 4’23″75.

Daniele Salemi, Pasquale Aparo e Simone Giliberto (Siracusatletica)

Pasquale Aparo e Giorgia Prazza

E su 800 e 1500 junior maschile tra i favoriti i due fratelli gemelli trapanese Luca e Marco Coppola in gara per l’Universitas Palermo. La Milone Siracusa adesso punta sul saltatore Andrea Magnano, capace il 18 scorso su questa stessa pedana di eguagliare il suo personale di 2,10 nell’alto dove è tra i favoriti per un posto sul podio e in gara ci saranno anche gli sprinter Salvatore Cangemi e Cristiano Meli impegnati sui 60 piani e Cristiano Spallino sui 60 ostacoli per la categoria junior.

I due fratelli trapanesi Marco (338) e Luca (337) Coppola (Universitas Palermo)