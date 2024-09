Atletica: al meeting Istaf di Berlino podio e record regionale nel miglio per il siracusano Luca Cavazzuti

Sport

L'allievo del prof. Salvatore Dell'Aquila con 4'13"03 ha cancellato il precedente limite del palermitano Mazzara che durava dal 1992

Il meeting Istaf di Berlino tappa tedesca del World Athletics Continental Tour Silver di atletica ha visto registrare un nuovo record mondiale sui 600 donne grazie alla keniana Mary Moraa che ha corso in 1’21″63.

E nella magica serata di Berlino spazio anche al talento del siracusano Luca Cavazzuti, allievo alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila.

Il prof. Salvatore Dell’Aquila e Luca Cavazzuti al Meeting di Berlino.

Luca Cavazzuti, classe 2008, ha chiuso al terzo posto la gara del miglio Under 18 dietro ai due norvegesi Magnus Oyen (4’09″76) e Asmund Forde (4’11″03) e con il tempo di 4’13″03 ha migliorato uno dei più annosi record siciliani allievi, il 4’19” ottenuto nel 1992 a Nicolosi dal palermitano Sebastiano Mazzara allievo all’Atletica Bagheria del prof. Tommaso Ticali.