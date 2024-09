Atletica: da sabato finali tricolori a squadre per Cus Palermo, Milone Siracusa, Cus Catania e Siracusatletica

Sport

Il team palermitano impegnato con gli uomini per lo scudetto e con le donne nella Finale B. Per le due squadre aretusee Finale Argento e Finale B e Finale Bronzo per le ragazze del Cus Catania. Tante le stelle isolane in pista

L’atletica italiana assegna gli scudetti 2024 nella Finale Oro in programma sabato e domenica a Modena. Tra i 12 team finalisti al maschile ci sarà anche il Cus Palermo che lo scudetto l’ha vinto nel 1995 con le donne. Il prof. Gaspare Polizzi e lo staff tecnico del Cus Palermo hanno allestito una squadra competitiva con stelle come i fratelli Ala e Osama Zoghlami che copriranno ben 4 gare (800, 1500, 3000 siepi e 5000), lo sprinter azzurro Riccardo Meli (200, 200 e 4×400), il lanciatore Riccardo Ferrara (disco e peso), il saltatore Ernesto Pascone (alto) e in prestito il velocista laziale Angelo Ulisse (100).

I fratelli Ala e Osama Zoghlami con il prof. Gaspare Polizzi

Il velocista palermitano Riccardo Meli

Il lanciatore catanese Isidoro Mascali

A Modena con in veneti dell’Atletica Biotekna in gara nel disco l’etneo Isidoro Mascali.

Mirko Campagnolo e Maurizio Roccasalva (Milone Siracusa)

Sabato e domenica in programma altre finali che vedranno impegnati team siciliani. A Camerino di scena la Finale Argento maschile e al via ci sarà la Milone Siracusa di Marcello Roccasalva che nel 2023 aveva disputato la finale scudetto e adesso punta a fare bene con punte come Mirko Campagnolo (peso), Paride Iacono (100 e 200), Andrea Magnano (alto), Jean Marie Bukuru (1500 e 5000), Jean Butoyi (800) e Alessio Sommacal (110 e 400 hs) e Rolands Stribinders (giavellotto).

La siracusana Elisa Valenti in gara per il Cus Catania alla Finale Bronzo

La siracusana Alessia Carpinteri e il suo tecnico, il prof. Filippo Di Mulo (Cus Catania)

Nella Finale Bronzo femminile di Livorno tocca al Cus Catania del presidente Gigi Mazzone difendere i colori della Sicilia con in pedana la stella dei salti, la siracusana Elisa Valenti (lungo e triplo) in prestito dall’Atletica Siracusa e con lei le altre aretusee Alessia Carpinteri tra le attese protagoniste sui 100 e 200, Giorgia Prazza (800 e 1500; assente la sorella Federica a causa intervento di appendicite) e tante stelle straniere in grado far ben figurare il team etneo.

Luca Cavazzuti e il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatletica)

Nicolas Oliva, Daniele Salemi e Simone Giliberto, terzetto di sprinter solarinese della Siracusatletica

Nella Finale B di Taranto in pista al maschile la Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila, reduce dal prestigioso 5° posto nella Finale Argento U. 23 e il Cus Palermo tra le donne. La Siracusatletica schiera lo sprinter azzurro Daniele Salemi (400, 4×100 e 4×400) che sul di giro di pista sostituisce l’infortunato Simone Giliberto, nei lanci si affida al palermitano Gaetano De Gaetano (disco e martello) e nel mezzofondo alla classe di Wilson Marquez (3000 siepi e 5000) e al talento di Luca Cavazzuti (1500).

La solarinese Auroramaria Aparo (Siracusatletica) in prestito a Prato con l’Atletica Siena

Nella Finale B donne di Prato in prestito per l’Atletica Siena in gara la solarinese Auroramaria Aparo (400 e 4×400).

La fondista nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo)

Il Cus Palermo donne può contare a taranto sulla fondista nissena Lorenza Blandi (1500 e 5000) e sulla sprinter Svetlana Fanara (100 e 200) mentre purtroppo non ci sarà la mezzofondista Maria Colajanni e spazio così al talento di Altofonte Aurora Castello.

I TEAM SICILIANI. Ecco i team siciliani impegnati sabato e domenica nelle finali tricolori di Modena (Finale Oro uomini), Camerino (Finale Argento uomini), Livorno (Finale Bronzo donne) e Taranto (Finale B uomini e donne).

Giuseppe Biondo (Cus Palermo) in azione

FINALE ORO CUS PALERMO: Gianluca Alcamo (asta), Giuliano Biondo (4×100), Giuseppe Biondo (400 ostacoli), Alessandro Dalmazio (4×100), Alberto Di Cola (4×100), Francesco Di Marco (4×100), Riccardo Ferrara (disco e peso), Martino Filippone (110 ostacoli); Simone Forte (lungo e triplo), Davide Franco (martello), Luigi Mazzara (4×100), Riccardo Meli (200, 400 e 4×400), Paolo Moscato (4×400), Giuseppe Nania (10 km marcia), Ernesto Pascone (alto), Alessio Siracusa (4×400), Ala Zoghlami (4000 siepi e 5000) e Osama Zoghlami (800 e 1500.

Andrea Magnano (Milone Siracusa) sarà in gara nell’alto

FINALE ARGENTO MILONE SIRACUSA: Cristian Arena (lungo e triplo), Gabriele Bosco (5 km marcia), Roberto Bryuno (400 e 4×400), Jean Bukuru (1500 e 5000), Jean Butoyi (800), Mirko Campagnolo (peso), Salvatore Cangemi (4×100), Enrico D’Acquisto (4×400), Paride Iacono (100, 200, 4×100), Alessio Ibba (3000 siepi), Lorenzo Liuto 4×1200 e 4×400), Andrea Magnano (alto), Arturs Ozols (disco), Alessio Sommacal (110 e 400 ostacoli) e Rolands Stribinders (giavellotto).

La solarinese Giorgia Prazza (Cus Catania)

FINALE BRONZO CUS CATANIA: Beate Buka (4×100 e 4×400), Alessia Carpinteri (100, 200 e 4×100), Fabiola Caruso (asta), Gaia Denaro (4×100), Desiree Di Maria (5 km marcia), Federica Gobbi (martello), Emmija Ivule (100 e 400 ostacoli), Giulia magno 84×100 e 4×400), Auce Murniece (peso e disco), Kristiana Ozola (giavellotto), Sophia Piras (3000 siepi), Giorgia Prazza 800, 1500 e 4×400), Elisa Valenti (lungo e triplo).

Wilson Marquez (Siracusatletica)

FINALE B. SIRACUSATLETICA: Paolo Aparo (110 e 400 ostacoli), Luca Cavazzuti (1500), Gaetano De Gaetano (disco e martello), Arachchilage Jayasuriya (alto e giavellotto), Nicolò Lentini (triplo e asta), Wilson Marquez (3000 siepi e 5000), Goodluck Osaro (800 e 4×400), Nicolas Oliva (4×100 e 4×400), Erasmo Rametta (peso), Daniele Salemi (400, 4×100 e 4×400), Mohamed Soudassi (400, 4×100 e 4×400) e Mattia Vallone (lungo e 4×100).

Svetlana Fanale (Cus Palermo)