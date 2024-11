Atletica: domenica la Cinque Mulini di cross con Nadia Battocletti e Osama Zoghlami tra le stelle azzurre

Notizie

La classica internazionale un buon test in vista degli Europei di cross dell'8 dicembre in Turchia. Nella prova Under 20 in forse la presenza del palermitano Vittore Simone Borromini e del trapanese Luca Coppola

Domenica è in programma la Cinque Mulini la classica del cross mondiale che dal 1933 a San Vittore Olona un centro di circa 8500 abitanti a 25 km da Milano, ha visto sfidarsi i più grandi campioni del fondo mondiale.

E domenica la 92ª edizione, nell’insolita data autunnale (in passato si è sempre disputata a fine gennaio, primi di febbraio) per diventare terza prova selettiva per definire la squadra azzurra che prenderà parte l’8 dicembre agli Europei di cross ad Antalya in Turchia, non sarà da meno.

L’azzurra Nadia Battocletti medagliata quest’anno agli Europei di Roma e ai Giochi di Parigi

Per l’edizione di domenica infatti apre la “starting list” femminile la regina dell’atletica italiana: Nadia Battocletti. La plurimedagliata azzurra su 5.000 e 10.000 a Europei di Roma e Giochi di Parigi, avrà come avversarie sui 6 km di gara la keniana Sheila Jebet,19 anni, 4ª ai Mondiali Under 20 lo scorso anno, oltre a tutte le altre migliori azzurre in testa Federica Del Buono, Ludovica Cavalli, Valentina Gemetto, Rebecca Lonedo ed Elisa Palmero e Valeria Roffino che a San Vittore chiuderà la sua lunga carriera nel mezzofondo, ultima italiana a salire sul podio nel 2015, mentre l’ultima italiana ad imporsi è stata Nadia Dandolo nel 1990.

Budapest 19 al 27/08/ 2023 Campionati mondiali di atletica leggera, . World Athletics Championships Budapest23 – foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo

“Il cross è una specialità cui tengo moltissimo – le parole di Nadia Battocletti alla vigilia della gara di domenica – anche perché ho seguito le orme di mio padre Giuliano che è pure il mio tecnico, anche lui era amante di questa specialità.vono affrontare le difficoltà del terreno, una disciplina unica. Sarà la mia prima gara dopo il Golden Gala del 30 agosto a Roma e ora sto benissimo, gli allenamenti vanno alla grande sono partita da un livello medio più alto degli anni scorsi. Ammetto anche che trovo la nuova data della Cinque Mulini molto più “adatta” agli atleti che intendono preparare gli Europei. Intanto domenica dopo il 2° posto nella passata edizione penserò solo a vincere. Poi dopo San Vittore Olona la settimana successiva sarò al cross di Alcobendas in Spagna e l’8 dicembre agli Europei di cross in Turchia”.

Osama Zoghlami in allenamento in altura a Iten in Kenya

La “starting list” maschile della gara sui 10 km è invece aperta dai due “miler” azzurri Pietro Arese e Ossama Meslek (l’ultimo azzurro a vincere la Cinque Mulini è stato Albero Cova nel 1986); i maratoneti azzurri Neka Crippa e Daniele Meucci;lo specialista delle siepi il siciliano Osama Zoghlami e i keniani Andrew Kiptoo Alamisi, 17 anni, iridato U. 20 nei 5.000 a Lima 2024 con un personale di 13’05”55 e Matthews Kipkoech Kipruto, 19 anni, 27’50” nei 10.000 e 13’18” nei 5.000; l’etiope Mezgebu Sime vice campione del mondo di cross U. 20.

Osama Zoghlami e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

“Arriverò direttamente a San Vittore dal Kenya – ci dice Osama Zoghlami, sui 3000 siepi, argento agli Europei e azzurro ai Giochi di Tokyo 2021 e Parigi 2024 – dove dallo scorso ottobre mi sto allenando in altura ai 2400 metri di Iten. Sarà un vero esordio stagionale per capire su quali obiettivi puntare inn questa stagione invernale”.

Ala e Osama Zoghlami con il prof. Gaspare Polizzi

A Palermo ad allenarsi con Gaspare Polizzi è invece rimasto il fratello gemello di Osama, Ala Zoghlami che ancora non ha definito il suo programma agonistico.

Domenica a San Vittore Olona in programma anche la prova Under 20 selettiva in vista degli Europei di Antalya e in gara nella prova maschile ci dovrebbe essere il palermitano Vittore Simone Borromini, quarto domenica scorsa nella prova selettiva di Osimo. Il fondista di Caltavuturo, da tre anni al Tuscany Camp col suo tecnico Giuseppe Giambrone, dal 2025 difenderà i colori del Cs Carabinieri.

Campion Simone Borromini e Giuseppe Giambrone

“Nelle prossime ore – ci dice Giuseppe Giambrone – prenderemo una decisione visto che Simone tra i problemi fisici per un problema alla schiena e il corso per il Cs Carabinieri ha saltato qualche allenamento e così potremmo decidere di saltare la Cinque Mulini e presentarci alla quarta prova selettiva del 24 prossimo a Trieste”.

Il prof. Salvatore Dell’Aquila e Viviana Salonia (Siracusatletica)

A Trieste invece è già certa la presenza della siracusana Viviana Salonia allieva alla Siracusatletica del prof. Salvo Dell’Aquila. Il talento siracusano, classe 2007, nella prova di Osimo ha chiuso al terzo posto e prima allieva, in piena corsa per la conquista di una maglia azzurra per gli Europei Under 20 in Turchia.

Luca e Marco Coppola col il tecnico Pino Barbata