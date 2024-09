Atletica: fine settimana di podismo in Sicilia, domani si corre a Misterbianco e domenica ad Aspra

Sport

Il centro etneo torna ad ospitare il Trofeo "Maria Ss. degli Ammalati" e la frazione di Bagheria farà ancora festa con il Trofeo del Mare

Un fine settimana di corsa in Sicilia. Si comincia domani con il ritorno a Misterbianco del Trofeo podistico “Maria Ss. degli Ammalati” e si continua domenica con il Trofeo del Mare che festeggerà l’edizione numero 11 ancora una ad Aspra frazione di Bagheria. Per Misterbianco si tratta invece di un ritorno dopo le 25 edizioni dal 1977 al 2010 con la 26ª edizione in programma domani che vedrà ancora in prima fila gli organizzatori dell’Atletica Misterbianco, Santo Baudo e Santo Spina.

Un momento della presentazione del 26° Trofeo 2Maria Ss.degli Ammalati” in programma domani a Misterbianco

La 26ª edizione del Trofeo “Maria Ss. degli Ammalati” è stata presentata al Comune di Misterbianco con padrone di casa il sindaco Marco Corsaro: “È con l’emozione di un cittadino orgoglioso di appartenere alla propria comunità, prima ancora che da servitore delle istituzioni, che mi appresto, assieme a tutti voi, a vivere la 26ª edizione del Trofeo podistico che la Città di Misterbianco dedica a Maria Santissima degli Ammalati. L’emozione cresce ulteriormente se si pensa che atleti da tutt’Italia e dall’estero torneranno a solcare le nostre strade per la prima volta dopo quattordici anni dall’ultima edizione. La rinascita del Trofeo è figlia della comune volontà di riportare il nostro territorio alla ribalta, utilizzando anche la straordinaria leva dello sport”.

“Il ritorno del Trofeo – sottolineano i due organizzatori Santo Baudo e Santo Spina – è stato un lavoro di squadra e allora grazie all’amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Marco Corsaro, grazie alla Presidenza dell’Assemblea regionale, all’Assessorato allo sport, spettacolo e turismo per l’attenzione rivolta in noi. Da oggi, il nostro impegno e quello dell’intera comunità, sarà quello di recuperare gli anni persi, organizzando da qui a venire, ogni anno, un grande Trofeo podistico, degno del passato”.

Il keniano Benson Barus (2) in azione al Trofeo 2Maria Ss. degli Ammalati”

Domani alle 18 con partenza e arrivo da via Giordano Bruno (13 giri per un totale di 10,8 km) in gara atleti di sette Nazioni con la “starting list” aperta dal burundiano Jean Niyomuzika (in passato tra i vincitori i keniani Benson Barus a segno in tre edizioni ed Eliud Kipchoge pluricampione olimpico di maratona) mentre l’Italia si affida Nicolò Bedini e Ahmed El Mazoury a caccia del Trofeo “Maria Caruso” che premia il primo degli azzurri, mentre il Trofeo “Lugi Zarcone” andrà al primo dei siciliani con Wilson Marquez (Siracusatletica) favorito d’obbligo.

Il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui domenica insegue il bis al Trofeo del Mare di Aspra

Domenica ad Aspra al via ci sarà ancora una volta il campione tunisino Mohamed Amin Jhinaoui vincitore nel 2023 quando il Trofeo del Mare è ritornato a disputarsi ad Aspra la suggestiva frazione marina di Bagheria, dopo aver sfiorato il podio nella finale dei 3000 siepi ai Giochi di Parigi chiudendo al 4° posto in 8’07″19, nuovo record nazionale tunisino. Sarà lui l’atleta da battere domenica nell’11ª edizione della podistica organizzata dal prof. Tommaso Ticali, ex mezzofondista azzurro.

Un momento della presentazione del Trofeo del Mare

Il ritorno di Mohamed Amin Jhinaoui accende i riflettori su un evento che anche quest’anno si preannuncia di altissimo livello tecnico, grazie alla partecipazione di atleti di caratura mondiale. In gara tanti azzurri come i fratelli Simone Vittore e Federica Borromini talenti originari di Caltavuturo. Simone Vittore Borromini ad Aspra andrà a caccia del record italiano allievi sui 10 km dopo essere salito quest’anno sul podio agli Europei U. 18, bronzo sui 3000 piani in 8’09″01 avvicinando il record italiano di 8’03″71 dell’attuale presidente Fidal Stefano Mei. Federica Borromini campionessa italiana sui 6 km punta a salire sul podio della gara femminile dove tra le favorite ci sarà l’azzurra Michela Cesarò e attesa anche per la fondista-medico Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria) e Claudia Licciardi, fondista emergente del panorama siciliano.

Al maschile insieme a Mohamed Amin Jhinaoui e Simone Vittore Simone, da tenere d’occhio Vincenzo Agnello che vanta un personale di 1h03’22 nella mezza maratona e domenica l’11ª edizione del Trofeo del Mare, Trofeo Equilibra sarà valida anche come 7ª prova del Gp Sicilia con al via centinaia di fondisti.

L’evento di domenica ad Aspra è stato presentato al Comune di Bagheria alla presenza del sindaco Filippo Tripoli, del presidente del consiglio Andrea Sciortino; l’assessore allo Sport Antonella Insinga, il consigliere comunale Marco Tripoli e il presidente della Fidal Sicilia Totò Gebbia e l’ex azzurro di mezzofondo Nando Sorbello, organizzatore di grandi eventi podistici.

Un momento dell’intervento del prof. Nando Sorbello alla presentazione del Trofeo del Mare