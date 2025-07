Atletica: i talenti siciliani del futuro hanno dato spettacolo ai campionati regionali cadetti e cadette

Sport

Da Santonocito a Presti, Parziano, Mazza, Pennisi, Badita, Pennisi, Di Cola, Ippolito, Porsenna, Schembari e Caruso e tanti altri, giovanissimi in luce nell'evento organizzato magnificamente dall'Altis Atheltics. a Siracusa, record regionale ragazze sui 300 piani della solarinese Daria Brancaleone

L’atletica siciliana guarda al futuro e dalla due giorni che al campo scuola di Catania ha assegnato i titoli regionali cadetti e cadette sono arrivate ottime indicazioni. Tanti infatti sono stati talenti che si sono messi in luce nella due giorni organizzata magnificamente dall’Altis Athletics del prof. Luigi Pennisi affiancato da uno staff instancabile e appassionato di collaboratori.

Le campionesse regionali Alessia Santonocito e Maia Pennisi (Altis Athletics) ricevono l’abbraccio delle mamme!

Sono arrivati risultati tecnici di valore come le magiche doppiette nel mezzofondo dell’etnea Alessia Santonocito (Altis Athletics) che ha vinto i 1000 col nuovo personale di 2’58″45 e i 2000 in 6’33″28 e dell’ibleo Giuseppe Mazza (Padua Ragusa), oro sui 1000 in 2’41″60 e sui 2000 in 6’21″48. Sui 1000 Alessia Santonocito ha preceduto la versatile compagna di squadra Maia Pennisi (3’07″09) poi superba vincitrice dei 1200 siepi (4’04″83, ma ha un personale di 3’53″95).

L’etnea Maia Pennisi (Altis Athletics) oro sui 1200 siepi e argento sui 1000

Doppio titolo nei salti per l’iblea Bianca Presti (Atletica Vittoria) a segno nel lungo e triplo con prestazioni di rilievo e per la palermitana Victoria Badita (Polisportiva Atletica Bagheria) che per la gioia del prof. Tommaso Ticali ha dominato il giavellotto con un lancio di 32,25 che migliora di oltre 4 metri il suo precedente personale e ha vinto il peso e anche qui con il personale fissato a 11,10.

Gabriele Carollo bronzo sugli 80 ostacoli, il prof. Tommaso Ticali e Victoria Badita, doppio oro nel giavellotto e nel peso, talenti della (Polisportiva Atletica Bagheria)

Nei salti cadetti spiccano gli allievi di Mauro Guastella alla No al Doping Ragusa, Michele Porsenna oro nel triplo (2° il compagno di squadra Paolo Schembari) e Francesco Schembari oro nel lungo.

Triplo cadetti: Paolo Schembari (argento) e Michele Porsenna (oro) della No al Doping Ragusa.

Roberto Pennisi (Freelance Atletica Zafferana) velocista doc

La sprinter etnea Blanca Parziano (Pol. Giuva Team) imbattuta nel 2025 sugli 80 piani cadette.j

Nello sprint ancora senza avversari in Sicilia i due etnei Roberto Pennisi (Freelance Atletica Zafferana) e Blanca Parziano (Pol. Giuva Team). Roberto Pennisi, allievo di Salvo Leonardi, ha vinto gli 80 piani in 9″62 davanti all’acese Federico Caruso (9″65) con lo sprinter dell’Atletica Virtus Acireale di Cinzia Leotta e Salvo Grasso che si è rifatto vincendo i 300 piani in36″50 non lontano dal suo personale di 36″24 che vale il “pass” per i tricolori.

Salvo Grasso e lo straordinario sprinter acese Federico Caruso (Atletica Virtus Acireale) oro sui 300 e argento sugli 80

Blanca Parziano allieva del prof. Filippo Di Mulo, imbattuta in stagione, ha vinto l’ottava gara in 10″47 (personale di 10″43) precedendo l’altra etnea Martina Scuderi (Altis Athletics), 10″64, figlia d’arte, papà Francesco olimpionico sui 100 piani.

Andrea Ippolito (Siracusatletica) oro sui 300 ostacoli e argento sui 300 piani con il papà-allenatore Seby

Sui 300 ostacoli a segno il talento aretuseo Andrea Ippolito (Siracusatletica) dopo l’argento sui 300 piani in 37″03 dove al femminile ha brillato la palermitana Vittoria Rosalia Di Cola (Cus Pa), 40″42.

DARIA BRANCALEONE RECORD. E in tema di giovani talenti continua a svettare nella categoria ragazze Daria Brancaleone, classe 2012, allieva alla Trinacria Sport Solarino del prof. Pasquale Aparo, capace di battere sui 300 piani il record regionale correndo a Siracusa in 43″21 meglio del 43″7 ottenuto nel 2018 dall’altra solarinese Federica Prazza.

Il prof. Pasquale Aparo e Daria Brancaleone (Trinacria Sport Solarino)

TUTTI I CAMPIONI. Ecco tutti i campioni siciliani cadetti e cadette 2025.

CADETTE. 80 piani: Blanca Parziano (Pol. Giuva Team) 10″47. 300 piani: Vittoria Rosalia Di Cola (Cus Palermo) 40″42.

Alessia Santonocito (Altis Athletics) oro sui 1000 e 2000

1000 e 2000: Alessia Santonocito (Altis Athletics) 2’58″45 e 6’33″28.

Podio 2000 cadette: 1) Alessia Santonocito (Altis Athletics); 2) Antonietta Bonanno ((Atletica Misilmeri), 3) Nina Di Luciano (Atletica Siracusa)

Maia Pennisi (Altis Atheltics) oro sui 1200 siepi e argento sui 1000

Podio 1200 siepi: 1) Maia Pennisi (Altis Athletics9; 2) Bruna Imbraguglia (Atletica Siracusa), 3) Precious Scaduto (Real Paceco)

1200 siepi: Maia Pennisi (Altis Athletics) 4’04″83. 80 ostacoli: Sabrina De Castro (Cus Palermo) 11″95. 300 ostacoli: Elvia Maria Di Stefano (Altis Athletics) 47″34. Alto: Carola Di Bella (Atletica Savoca) 1,49.

Il podio lungo cadette: Marta Accolla (Atletica Siracusa), Bianca Presti (Atletica Vittoria), Mara Russo (Pro Sport Valguarnera)

Podio triplo cadette: 1) Bianca Presti (Atl. Vittoria), 2) Ginevra Bonanno (Atletica Savoca), 3) Nadia Baraka El Sayed (Atletica Siracusa), 4) Claudia Arrigo (Pol. Europa Messina), 5) Mara Russo (Pro Sport Valguarnera)

Podio lungo cadette: 1) Bianca Presti (Atletica Vittoria), 2) Marta Accolla (Atletica Siracusa), 3) Mara Russo (Pro Sport Valguarnera)

Lungo e triplo: Bianca Presti (Atletica Vittoria) 4,89 e 10,32.

Podio giavellotto cadette: 1) Victoria Badita (Pol. Atl. Bagheria); 2) Amanda D’Andrea (Altis Athletics), 3) Laura Coppa (Atl. Siracusa), 4) Michjela Chessari (No Doping Rg)

Peso e giavellotto: Victoria Iuliana Badita (Pol. Atletica Bagheria) 11,10 e 32,25. Disco: Zaira Russo (Cus Palermo) 24,70. Martello: Daria Frasca (Milone Siracusa) 41,05. Marcia 3 km: Elisa De Simone (Atletica Savoca) 16’25″78.

CADETTI. 80 piani: Roberto Pennisi (Freelance Atletica Zafferana) 9″62.

Podio 300 cadetti: 1) Federico Caruso (Atletica Virtus Acireale); 2) Andrea Ippolito (Siracusatletica), 3) Paolo Gallo (Trinacria Sport Solarino), 4) Lorenzo Fassari (Cus catania), 5) Matteo Scimonello (atletica Hybla)

300 piani: Federico Caruso (Atletica Virtus Acireale) 36″50.

Podio 2000 cadetti: 1) Giuseppe Mazza (Padua Ragusa); 2) Nicolò Tristano (Sal Catania), 3) Giuseppe Livorno (Scuola Atletica Misilmeri)

1000 e 2000: Giuseppe Mazza (Padua Ragusa) 2’41″60 e 6’21″48.

Podio 1200 siepi cadetti: 1) Lorenzo Firrincieli (Padua Ragusa), 2) Simone Spadaro (Atletica Villafranca), 3) Andrea Caltagirone (Atletica Partinico), 4) Lorenzo Lombardo (Team Atletica Palermo), 5) Francesco Carnebucci (Atletica Savoca)

1200 siepi: Lorenzo Firrincieli (Padua Ragusa) 3’43″02. 100 ostacoli: Salvatore Orofino (Cus Palermo) 14″95. 300 ostacoli: Andrea Ippolito (Siracusatletica) 41″48. Alto: Riccardo Zingales (Cus Palermo) 1,72. Asta: Gabriele Di Marco (Cus Palermo) 2,50.

Podio lungo cadetti: 1) Francesco Schembari (No al Doping), 2) Matteo Conti (atletica Siracusa), 3) Cristiano Arena (Pro Sport Valguarnera), 4) Antonio Di Pasquale (No al Doping), 5) Pietro Troja (Milone Sr)

Lungo: Francesco Schembari (No al Doping Ragusa) 5,83. Triplo: Michele Porsenna (No al Doping Ragusa) 13,81. Peso: Aurelio Agnello (Milone Siracusa) 12,40.

Podio disco cadetti: 1) Gabriele Nania (Atletica Villafranca), 29 Stefano Fontana (Cus Palermo), 3) Giuseppe Costa (Freelance Atletica Zafferana), 5) Matteo Crocetta (Atletica Savoca), 6) Edoardo Quattrocchi (Altis Athletics)