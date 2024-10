Atletica: i talenti siciliani del futuro hanno regalato spettacolo a Messina

Sport

I regionali ragazzi e ragazze organizzate dall'Asd Torrebianca hanno visto in pista e pedana i giovani nati negli anni 2011 e 2012. All'etnea Alessia Santonocito e al palermitano Salvatore Orofino il Trofeo "Giuseppe Carmignani"

La stagione siciliana su pista si è chiusa domenica scorsa al campo scuola Cappuccini di Messina con i regionali giovanili che hanno assegnato i titoli individuali per le categorie ragazzi e ragazze. In pista e in pedana i talenti siciliani del futuro nati negli anni 2011 e 2012 hanno regalato spettacolo con l’evento organizzato nella maniera migliore dall’Asd Torrebianca Messina dell’inossidabile Pietro Tracuzzi tra i grandi dell’atletica siciliana affiancato dalla moglie Letteria Pizzi storica giudice delle gare di marcia e dalla figlia Tiziana Tracuzzi.

Amedeo Carmignani, Salvatore Orofino, Alessia Santonocito e Pietro Tracuzzi

“Una bella giornata di sport – ci dice Tiziana Tracuzzi – che ha visto una nutrita partecipazioni di società da tutta la Sicilia e tanti risultati di rilievo. Il Trofeo “Giuseppe Carmignani” è andato per le ragazze ad Alessia Santonocito dell’Altis Atheltics vincitrice dei 1000 in 3’07″8 e per i ragazzi è stato assegnato a Salvatore Orofino del Cus Palermo vincitore dei 60 ostacoli in 9″3 e consegnato da Amedeo Carmignani figlio di Giuseppe presidente della Polisportiva Messina a cui è dedicato il Trofeo”.

Pietro Troia e Luisa Celesia (Milone Siracusa)

E l’Asd Torrebianca ha fatto festa con in testa anche Gabriele Rinaldi e Filippo Impellizzeri che fanno parte del direttivo e i dirigenti Nadiya Sukharyna e Katia Oteri, per il successo nel vortex di Luisa Pergolizzi e per i tanti piazzamenti in diverse specialità. Tra i ragazzi da segnalare il 7″6 sui 60 piani di Salvatore Pappalardo che ha vinto anche il lungo atterrando oltre i 5 metri; l’1,50 nell’alto di Pietro Troia (l’atleta della Milone è stato anche 2° nel lungo) e il 53,82 nel vortex di Roberto Pennisi. Daria Brancaleone è stata una freccia sui 60 piani in 8″4 e nell’alto ottimo l’1,46 di Maia Pennisi.

Daria Brancaleone e il prof. Pasquale Aparo (Trinacria Sport Solarino)

I RISULTATI. Ecco tutti i podi dei regionali giovanili.

Podio alto ragazzi: Davide Mazzullo (3°), Pietro Troia (1°) e Gioele Burgarello (3°)

Ragazzi. 60 ostacoli: Salvatore Orofino (Cus Palermo) 9″3; 2) Andrea Ippolito (Siracusatletica) 9″5; 3) Giovanni Mogavero (Freelance Atl. Zafferana) 9″7. 60 piani: 1) Salvatore Pappalardo (Number One) 7″6; 2) Roberto Pennisi (Freelance Atl. Zafferana) 7″7; 3) Gabriele Di Marco (Cus Pa) 8″1.

Podio 1000 ragazzi: Lorenzo Lombardo (2°), Gianluca Spallina (1°9 e Angelo Abbate (3°)

1000: 1) Gianluca Spallina (Atl. Misilmeri) 3’00″6; 2) Lorenzo Lombardo (Team Atletica Pa) 3’02″6; 3) Angelo Abbate (Partinico Running) 3’04″4. Marcia 2 km: 1) Tommaso Rigano (Atl. Savoca) 11’16″6; 2) Paolo Rizzo (Duilia Barcellona) 11’42″5; 3) Gabriel D’Angelo (Atl. Misilmeri) 12’05″7. Alto: 1) Pietro Troia (Milone Siracusa) 1,50; 2) Gioele Burgarello (Mega Hobby Sport) 1,40; 3) Davide Mazzullo (Atl. Siracusa) 1,37.

Emanuele Trattaro, Seby e Andrea Ippolito (Siracusatletica)

Vortex: 1) Roberto Pennisi (Freelance Atl. Zafferana) 53,82; 2) Emanuele Trattaro (Siracusatletica) 45,55; 3) Matteo Bonomo (Siracusatletica) 45,42. Peso: 1) Marco Sfameni (Atl. Villafranca) 11,10; 2) Emanuele Bartolone (Duilia Barcellona) 10,62; 3) Matteo Crocetta (Atl. Savoca) 8,56.

Podio lungo ragazzi: Andrea Ippolito (3°), Salvatore Pappalardo (1°) e Pietro Troia 82°)

Lungo: 1) Salvatore Pappalardo (Number One) 5,11; 2) Pietro Troia (Milone Sr) 4,83; 3) Andrea Ippolito (Siracusatletica) 4,75.

Ragazze. 60 ostacoli: 1) Marta Accolla (Atletica Siracusa) 10″1; 2) Sofia Violante (Siracusatletica) 10″9; 3) Mariangela Costa (Atletica Savoca) 11″0. 60 piani: 1) Daria Brancaleone (Trinacria Sport Solarino) 8″4; 2) Claudia Messina (Atl. Leggera Sprint) 8″6; 3) Gaia Viola (Altis Athletics) e Giada La Rosa (Running Modica) 8″9. 1000: 1) Alessia Santonocito (Altis Athletics) 3’07″8; 2) Vittoria Cusenza (Atl. Leggera Sprint) 3’21″6; 3) Daria Brancaleone (Trinacria Sport) 3’25″4. Marcia 2 km: 1) Grazia Lanzafame (San Pietro Clarenza) 11’28″1; 2) Matilde Sangiorgio (Running Modica) 11’55”; 3) Sofia Giuliano (San Pietro Clarenza) 12’05″8. Alto: 1) Maia Pennisi (Altis Athletics) 1,46; 2) Carola Di Bella (Atl. Savoca) 1,43; 3) Marta Abbate (Cus Pa) 1,31.

Podio vortex: Nina Di Luciano (2), Luisa Pergolizzi (1) e Marta Maimone (3) premiati da Pietro Tracuzzi e da Totò Gebbia consigliere nazionale della Fidal