Atletica: il 26 luglio il Giro di Castelbuono a grandi passi verso l’edizione dei 100 anni del 2026

Si rinnova dal 1912 la storica manifestazione podistica internazionale, una delle gare su strada più antiche e affascinati d'Europa

A grandi passi verso la festa dei 100 anni. Sabato 26 luglio Castelbuono, il suggestivo centro madonita, ospiterà l’edizione numero 99 del Giro podistico internazionale, una delle gare più antiche d’Europa che nel 2026 farà festa per una ricorrenza storica: 100 anni!

Gli organizzatori del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, in testa il presidente Antonio Castiglia, sono al lavoro per regalare il 26 luglio un’altra prestigiosa giornata di sport all’insegna della grande atletica, ma con lo sguardo già rivolto all’edizione dei 100 anni di un evento nato nel lontano 1912 e che nel 2021 ha ricevuto dalla World Athletics, la prestigiosa Heritage Plaque che riconosce il Giro di Castelbuono come patrimonio storico e culturale e mondiale dell’atletica.

Un suggestivo passaggio in Piazza Margherita

“Stiamo vivendo settimane di intenso lavoro e grande passione – le parole del presidente Antonio Castiglia – e il nostro intero gruppo è impegnato senza sosta per rendere indimenticabile l’edizione numero 99 del Giro. L’adrenalina cresce giorno dopo giorno, così come l’entusiasmo che si respira in paese. È un’edizione speciale, che precede quella storica numero 100 e vogliamo celebrarla nel migliore dei modi. Nei prossimi giorni i primi nomi dei campioni in gara, al momento possiamo dire che si tratta di atleti di livello mondiale, così come nella tradizione del Giro. Castelbuono è pronta a vivere un’altra grande pagina di sport”.

Antonio Castiglia presidente Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese

L’edizione 2025 promette spettacolo. E sui 11,340 km (10 giri dell’anello cittadino da 1,134 km) di fatica e gloria che si correranno, come da tradizione nella giornata di Sant’Anna, patrona del borgo siciliano. “E non solo élite –sottolinea Antonio Castiglia – il “Giro” è per tutti. Accanto alla gara principale, spazio alle iniziative collaterali che coinvolgono atleti di ogni età e categoria. A partire dalla “Baby Run” per i più piccoli (fino a 11 anni), passando per la competizione giovanile dedicata alle categorie ragazzi/e cadetti/e, fino alla suggestiva “Vintage Race”, dove si corre indossando le maglie d’epoca, in un ideale abbraccio tra passato e presente. Le iscrizioni per la Vintage Race sono già aperte da mesi e la gara è a numero chiuso e “sold out” dietro l’angolo e così il nostro consiglio è chiaro: chi vuole esserci, faccia in fretta. La manifestazione è aperta a uomini e donne dai 16 ai 64 anni, inclusi atleti Fidal, Runcard, Eps, federazioni estere riconosciute dalla World Athletics e atleti tesserati Fisdir“.

La presentazione a Roma del Giro di Castelbuono: Antonio Castiglia presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e il numero uno dell’atletica italiana, Stefano mei presidente della Fidal nazionale

La 99ª edizione del Giro di Castelbuono è stata già illustrata a Roma, nella sede della Fidal, alla presenza del presidente federale Stefano Mei e del patron della corsa Antonio Castiglia che per l’occasione ha presentato il manifesto ufficiale dell’edizione n° 99 che porta ancora una volta la firma del grafico Mario Norata. “Una bellissima e prestigiosa occasione –sottolinea Antonio Castiglia – per parlare di futuro, con lo sguardo proiettato all’edizione del centenario del 2026, per il quale si lavora già a una serie di iniziative speciali“.

Il podio del 98° Giro podistico di Castelbuono vinto nel 2024 dallo spagnolo Ilias Fifa: ultimo azzurro a vincere è stato Salvatore Bettiol nel 1987 e l’ultimo siciliano Salvatore Nicosia nel 1986 (aveva vinto anche nel 1985)

Premio Ypsigro 2024: Roberto Gueli e Tommaso Raimondo

E come tradizione il 25 luglio a fare da prologo alla 99ª edizione del Giro di Castelbuono, in programma la serata dedicata alla presentazione ufficiale della manifestazione e dei suoi protagonisti. Due i momenti centrali dell’evento: la presentazione dei top runner e la consegna del Premio Giornalistico Ypsigro, ideato da Tommaso Raimondo con l’intento di avvicinare il “Giro” al mondo dell’informazione, valorizzando al contempo la storia, le bellezze monumentali e il patrimonio paesaggistico di Castelbuono.

Fausto Fiasconaro taglia la torta della 98ª edizione del Giro di Castelbuono

