Atletica: il 30 agosto a Roma il Golden Gala Pietro Mennea, una parata di stelle mondiali

Spettacolo assicurato allo Stadio Olimpico: in pista e in pedana nove campioni olimpici dei Giochi di Parigi e i migliori azzurri da Marcell Jacobs a Nadia Battocletti, "Gimbo" Tamberi e Leo Fabbri. Come assicurarsi il biglietto per assistere a questa magica serata

Dai Giochi di Parigi al Golden Gala Pietro Mennea di Roma per fare riviviere grandi emozioni agli appassionati di atletica. Il 30 prossimo i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma torneranno a riaccendersi dopo le memorabili serata dello scorso giugno con lo spettacolo degli Europei.

Non è stato facile ma alla fine gli organizzatori del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, la tappa italiana della Wanda Diamond League, sono riusciti a dirottare allo Stadio Olimpico il meglio dell’atletica mondiale. Un programma di gare con protagonisti grandi stelle dell’atletica come quelli che si porteranno al via dei 100 uomini che vedrà in pista i quattro sprinter che hanno partecipato alla finale dei Giochi di Parigi: la medaglia d’argento, il giamaicano Kishane Thompson; il bronzo, lo statunitense Fred Kerley; il 5° classificato, l’azzurro Marcell Jacobs che è stato oro olimpico a Tokyo 2021, e il sesto di Parigi Letsile Tebogo (Botswana), che allo Stade de France ha vinto l’oro nei 200 metri.

La partenza della finale dei 100 ai Giochi di Parigi: lo spettacolo si ripeterà il 30 prossimo al Golden Gala di Roma

Una volta sui 100 metri tutta da gustare con le corsei completate da altre superstar dello sprint mondiale come lo statunitense Christian Coleman e il keniano Ferdinand Omanyala e ancora il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, il giamaicano Ackeem Blake e l’azzurro Chituru Ali, l’allievo del tecnico giarrese Claudio Licciardello che vuole tornare a correre sotto i 10″.

Il giamaicano Kishane Thompson argento sui 100 ai Giochi di Parigi dietro allo statunitense Noha Lyles

La possibilità di rivivere le stesse emozioni della finale olimpica dei 10 del 4 scorso a Parigi quando il leader mondiale stagionale Thompson (9″77 a giugno) fu sconfitto per soli 5 millesimi dallo statunitense Noah Lyles correndo in 9″79, soli due centesimi meglio del bronzo Kerley (9″81), 5° Jacobs in 9″85 e 6° Tebogo in 9″86. Omanyala ha mancato la finale olimpica ma quest’anno è stato in grado di correre in 9″79, Coleman in 9″86. “In sostanza – ci dicono gli organizzatori – la gara dei 100 di Roma vedrà la presenza di sei uomini con primati stagionali da 9″86 in giù”.

Per Fred Kerley sarà un ritorno al Golden Gala dopo le vittorie delle ultime due stagioni: lo statunitense ha trionfato nel 2022 all’Olimpico di Roma con 9″92 e nel 2023 allo Stadio Ridolfi di Firenze con 9″94. Marcell Jacobs tornerà invece a Roma a meno di tre mesi dalla medaglia d’oro degli Europei, conquistata con il tempo di 10″02 davanti a Chituru Ali (10″05).

LUNGO: FORFEIT DELLA IAPICHINO. Nel lungo donne forfeit dell’azzurra Larissa Iapichino, in pedana spettacolo assicurato con la partecipazione dell’intero podio dei Giochi di Parigi: Davis-Woodhall oro, Mihambo argento, Moore bronzo.

PESO: PRONTA RIVINCITA DI FABBRI?. Nella pedana del peso maschile il meglio di questa specialità a Romacon lo statunitense Ryan Crouser e l’intero podio dei Giochi di Parigi, l’argento olimpico e campione della Diamond League lo statunitense Joe Kovacs e il giamaicano Raindra Campbell (bronzo) e con loro il 4° classificato di Parigi l’altro statunitense Payton Otterdahl e il 5° classificato il nostro Leonardo Fabbri vincitore nel 2023 del Golden Gala. “Starting list” del peso completata dal nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il neozelandese Jacko Gill, il croato Filip Mihaljevic e l’altro azzurro campione europeo indoor Zane Weir.

DISCO OLIMPICO. Nel disco in pedana i primi sette dei Giochi di Parigi in testa il campione olimpico, il giamaicano Roje Stona, che al Golden Gala punta alla prima vittoria in Diamond League. Nella corsa alla vittoria troverà il lituano e Mykolas Alekna, argento e primatista del mondo; l’australiano Matthew Denny (bronzo) e il quarto classificato lo sloveno Kristjan Ceh, detentore del record del Golden Gala con il 70,72 dell’edizione 2022. A completare il cast anche l’austriaco Lukas Weisshaidinger (5°), il tedesco Clemens Prufer (6°), lo svedese oro olimpico a Tokyo e campione del mondo di Budapest Daniel Stahl (7°), l’altro svedese Simon Pettersson argento a Tokyo e l’azzurro Alessio Mannucci.

Nadia Battocletti argento sui 10.000 ai Giochi di Parigi

DA “GIMBO” TAMBERI A NADIA BATTOCLETTI TANTI GLI AZZURRI IN GARA. Marcell Jacobs e i due pesisti Fabbri e Weir si aggiungono allalunga lista di azzurri presenti al Golden Gala. C’è infatti grande attesa per il campione olimpico, iridato ed europeo dell’alto “Gimbo” Tamberi, frenato a Parigi da una dolorosa cistite; Stefano Sottile 4° Parigi col personale nell’alto a 2,34; Nadia Battocletti doppio oro agli Europei di Roma su 5.000 e 10.000 e d’argento a Parigi sui 10.000 dopo il 4° posto sui 5.000 e in gara a Roma sui 1500 (dove spicca l’etiope Gudaf Tsegay); il bronzo olimpico del triplo Andy Diaz; il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli ed Elisa Molinarolo e Roberta Bruni finaliste a Parigi nell’asta.

“Gimbo” Tamberi in azione ai Giochi di Parigi

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI U. 16. Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può così tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo Stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.