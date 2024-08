Atletica: il 30 agosto al Golden Gala di Roma dieci campioni olimpici, al via anche l’oro dei 1500 Faith Kipyegon

Sport

La keniana primatista del mondo sulla distanza si aggiunge al cast stellare della tappa italiana della Diamond League. Pronti ad infiammare lo Stadio Olimpico anche gli azzurri da Marcell Jacobs a "Gimbo" Tamberi, Nadia Battocletti, Andy Diaz e Leonardo Fabbri. Corsa al biglietto per assistere a questa magica serata

Altro grande colpo e un’altra super star dell’atletica mondiale si aggiunge al cast stellare del Golden Gala Pietro Mennea di venerdì 30 agosto a Roma. Il meeting director Marco Sicari, ha confermato la presenza della grande fondista keniana Faith Kipyegon e così diventano 10 i campioni olimpici di Parigi che accenderanno l’entusiasmo deghli appassionati di atletica e non solo che venerdì 30 agosto saranno presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma.

Faith Kipyegon è la regina indiscussa dei 1500 metri Faith Kipyegon, una delle più grandi mezzofondiste di ogni epoca, che torna nella tappa italiana della Wanda Diamond League dopo aver illuminato nel 2022 l’edizione di Firenze 2023 con un sensazionale record del mondo: 3’49″11. La straordinaria campionessa keniana arriva a Roma dopo aver conquistato la sua terza medaglia d’oro consecutiva alle Olimpiadi di Parigi, un’impresa che non era mai riuscita nella storia di questa specialità, nemmeno al maschile. Nel suo fantastico palmares brillano anche quattro medaglie d’oro dei Mondiali tra 1500 e 5000 metri. Per la fondista keniana quella di Roma sarà la sua seconda presenza in Diamond League nel 2024, dopo l’esordio nella tappa di Parigi del 7 luglio, dove aveva migliorato il suo record mondiale chiudendo in 3′49″04.

Faith Kipyegon in azione a Parigi: oro nella finale dei 1500, distanza dove detiene il primato del mondo

Faith Kipyegon sarà così l’atleta più attesa della gara dei 1500 del Golden Gala cche si preannuncia spettacolare con una “starying list” che comprende anche l’azzurra idolo di casa Nadia Battocletti, argento olimpico dei 10.000 a Parigi e caòpace di infiammare il opubblico dell’Iolimpico vincendo lo scorso anno l’otro sui 5.000 e 10.000. Nadia Battocletti si ritrova di fronte la Kipyegon dopo i 5000 dei Giochi di Parigi, dove ha chiuso quarta ma per un paio d’ore le era stato assegnato il bronzo dopo la squalifica proprio della keniana, poi riammessa e di nuovo medaglia d’argento. Con la Kipyegon e Battocletti in gara anche le etiopi Birke Haylom, Worknesh Mesele, Nigist Getachew e Habitam Alemu e le altre azzurre Sintayehu Vissa (ai Giochi di Parigi dopo 42 anni con 3’58″11 ha battuto il primato italiano di Gabriella Dorio del 1982) e Ludovica Cavalli.

“Gimbo” Tamberi tra gli attesi protagonisti della gara di salto in alto al Golden Gala di Roma

Marcell Jacobs sarà al via dei 100 metri stellare del Golden Gala di venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma

L’ITALIA SOGNA ANCHE Con “GIMBO” TAMBERI E MARCELL JACOBS. E’ sarà grande Italia al Golden Gala con Marcell Jacobs al via di un 100 stellare con ben quattro finalisti dei Giochi di Parigi e “Gimbo” Tamberi pronto a tornare al volare sulla pedana che lo scorso giugno l’ha incoronato campione europeo nell’alto con 2,37 davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel peso Leonardo Fabbri e Zane Weir; sempre nell’alto Stefano Sottile 4° Parigi col personale a 2,34; il bronzo olimpico del triplo Andy Diaz; il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli ed Elisa Molinarolo e Roberta Bruni finaliste a Parigi nell’asta e sui 100 al fianco di Jacobs ci sarà anche Chituru Ali .

Nadia Battocletti argento sui 10.000 ai Giochi di Parigi, al Golden Gala sarà in gara sui 1500

Andy Diaz in gara al Golden Gala di Roma, la prima volta dopo il bronzo nel triplo ai Giochi di Parigi

I DIECI CAMPIONI OLIMPICI AL GOLDEN GALA 2024. Ecco tutti i dieci campioni olimpici di Parigi 2024 che saranno presenti venerdì 30 agosto al Golden Gala di Roma: Ryan Crouser (peso); Roje Stona (disco); Letsile Tebogo (Botswana), oro dei 200, in gara allo stadio Olimpico nei 100; Quincy Hall (Usa, 400); Hamish Kerr (Nuova Zelanda, alto); Masai Russell (Usa, 100 ostacoli); Winfred Yavi (Bahrain, 3000 siepi); Nina Kennedy (Australia, asta); Tara Davis-Woodhall (Usa, lungo) e Faith Kipyegon (Kenya, 1500).

Il giamaicano Kishane Thompson argento sui 100 ai Giochi di Parigi

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI U. 16. Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può così tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.