Atletica: il 30 prossimo un Golden Gala Pietro Mennea stellare, annunciati già ben sette ori dei Giochi di Parigi

Sport

Lo Stadio Olimpico tornerà ad animarsi dopo la grande edizione degli Europei dello scorso giugno con i grandi campioni dell'atletica mondiale e i migliori azzurri in testa "Gimbo" Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Lorenzo Simonelli e tanti altri pronti a scendere in pista per regalare un'altra notte magica

È calato il sipario sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’Italia Team che ha chiuso con un bilancio finale di 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi) eguagliando il bottino finale dei Giochi di Tokyo 2021 con due ori e tre argenti in più.

Ma la calda estate dello sport italiano non si ferma con l’atletica ancora grande protagonista passando dai trionfi degli Europei di Roma (11 ori, 9 argenti e 4 bronzi), ai tre podi (argento di Nadia Battocletti sui 10.000 il bronzo di Mattia Furlani nel lungo e di Andy Diaz nel triplo) e i tanti straordinari piazzamenti ai Giochi di Parigi, all’appuntamento principe della stagione dei meeting internazionale, il Golden Gala Pietro Mennea in programma il 30 prossimo sullo straordinario palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma.

Nadia Battocletti argento olimpico sui 10.000 ai Giochi di Parigi

L’azzurro Andy Diaz bronzo nel triplo ai Giochi di Parigi

L’azzurro Mattia Furlani bronzo nel salto in lungo ai Giochi di Parigi

Marco Sicari, responsabile comunicazione Fidal e meeting director del Golden Gala

Il meeting director del Golden Gala Pietro Mennea-Presented by IP, Marco Sicari da mesi è al lavoro per allestire un’altra grande edizione stellare del principale meeting italiano che quest’anno festeggia la 44ª edizione, 13ª tappa della Wanda Diamond League e per farlo si prepara ad offrire un cast d’eccezione nelle 15 gare in programma (8 maschili e 7 femminili).

Tara Davis (Usa) oro olimpico nel salto in lungo (Foto Grana/Fidal)

A ROMA 7 CAMPIONI OLIMPICI DI PARIGI. Venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma già certa la presenza di ben 7 medaglie d’oro individuali dei Giochi di Parigi: il campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo (Botswana) in gara nei 100; il re dei 400 piani Quincy Hall (Usa); i saltatori d’oro Hamish Kerr (Nuova Zelanda, alto), Tara Davis(Usa, lungo) e Nina Kennedy (Australia, asta), la vincitrice dei 100 ostacoli Masai Russell (Usa) e la siepista Winfred Yavi (Bahrain).

Nina Kennedy (Australia) oro olimpico nel salto con l’asta

Hamish Kerr (Nuova Zelanda) oro olimpico nel salto in alto

Masai Russell (Usa) oro olimpico sui 100 ostacoli

Winfred Yavi (Bahrain) oro olimpico sui 3000 siepi

PRONTA RIVINCITA PER LARISSA IAPICHINO. Nel salto in lungo donne Tara Davis, oro con 7,10 ritroverà l’argento di Parigi e campionessa olimpica di Tokyo 2021, la tedesca Malaika Mihambo (6,98) che su questa stessa pedana lo scorso giugno si era laureata campionessa d’Europa con 7,22; il bronzo di Parigi Jasmine Moore (Usa) e l’azzurra Larissa Iapichino, l’idolo di casa che in Francia ha sfiorato il podio chiudendo al 4° posto con 6,87.

Larissa Iapichino in azione ai Giochi di Parigi dove con 6,87 ha sfiorato il podio finendo al 4° posto

“GIMBO” TAMBERI IN PEDANA. Nel salto in alto maschile il neozelandese oro di Parigi Hamish Kerr, vincitore allo Stade de France allo spareggio con 2,34 dopo aver saltato 2,36 nel corso della gara, avrà tra gli avversari l’azzurro “Gimbo” Tamberi, frenato da problemi fisici a Parigi e determinato a ritornare a volare sulla pedana che lo scorso giugno sotto gli sguardi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo aveva visto trionfare agli Europei con la misura di 2,37. “Gimbo” contro questi grandi avversari andrà a caccia anche della sua prima vittoria al Golden Gala. In gara anche l’altro azzurro Stefano Sottile che a Parigi ha sfiorato il podio, 4° con la misura di 2,34. Grandi salti anche nell’asta con l’australiana Nina Kennedy pronta a decollare nuovamente dopo il 4,90 di Parigi e in pedana con il pubblico di casa proveranno ad esaltarsi le azzurre Elisa Molinarolo, 6ª ai Giochi, e Roberta Bruni che ha centrato la qualificazione alla finale.

Stefano Sottile 4° con la misura di ,234, consola 2Gimbo” Tamberi costretto a Parigi a fermarsi a 2,27 senza poter difendere l’oro vinto nel 2021 a Tokyo

Letsile Tebogo (Botswana) oro olimpico sui 200 e argento con la 4×100

TEBOGO PRONTO AD INCANTARE ANCORA. Letsile Tebogo (Botswana) non vede l’ora di infiammare lo Stadio Olimpico nei 100 metri, specialità nella quale è stato 6° nella finale di Parigi con il primato personale di 9″86, preceduto dall’azzurro Marcell Jacobs (9″85) e dopo aver incantato il mondo con l’oro sui 200 vinto in 19″46 ed una fantastica frazione finale nella 4×400 (argento), medaglie dedicate alla mamma scomparsa da pochi mesi, vuole regalare una grande prova al competente e appassionato pubblico dello Stadio Olimpico.

Quincy Hall (Usa) oro olimpico sui 400 piani

Nei 400 metri, dedicati all’indimenticabile azzurro Andrea Barberi, può stupire ancora lo statunitense Quincy Hall, autore di un formidabile 43″40 a Parigi, 4° crono “all time” dietro a Wayde Van Niekerk, Michael Johnson e Butch Reynolds. E arriva a Roma anche un’altra delle 14 medaglie d’oro degli Usa a Parigi: l’ostacolista Masai Russell vincitrice con 12″33 nei 100 ostacoli donne. Sui 110 ostacoli uomini attesa per l’azzurro Lorenzo Simonelli, oro su questa pista agli Europei di Roma, deciso a riscattare la mancata qualificazione alla finale di Parigi. Sui 3000 siepi donne la fondista del Bahrain Winfred Yavi con uno sprint superbo ha vinto l’oro a Parigi, bissando il successo ai Mondiali di Budapest e della finale della Diamond League 2023 e ora è attesa ad un’altra grande prestazione all’Olimpico.

Stefano Mei presidente della Fidal e Sebastian Coe presidente di World Athletics, da atleti sono stati dei grandi campioni del mezzofondo e fondo mondiale

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI U. 16. Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo Stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiungi diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

Lorenzo Simonelli (110 hs), il presidente della Fidal Stefano mei; Andy Diaz (triplo) e Marco Sicari meeting director del Golden Gala Pietro Mennea