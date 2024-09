Atletica: il burundiano Hafashimana e l’azzurra Cesarò in trionfo al Trofeo del Mare di Aspra

Sport

Successo dell'undicesima edizione della gara organizzata dall'ex azzurro Tommaso Ticali nella splendida frazione marinara di Bagheria. Il fondista africano ha preceduto i due talenti trapanesi Luca e Marco Coppola e tra le donne podio completato da Federica Cernigliaro e Federica Borromini1

Successo oggi ad Aspra, la splendida frazione marina di Bagheria, dell’11ª edizione del Trofeo del Mare – Trofeo Equilibra organizzato dalla Polisportiva Atletica Bagheria, del prof. Tommaso Ticali, ex azzurro di fondo, con il supporto dell’Equilibra Running Team e il patrocinio del Comune di Bagheria in testa lo sportivissimo sindaco Filippo Tripoli.

La prestigiosa e partecipata (circa in 300 al traguardo) gara palermitana ha parlato ancora straniero con il successo del fondista del Burundi Emile Hafashimana che non ha fatto rimpiangere l’assenza del tunisino Jhinaoui vincitore nel 2023, qualificato sui 3000 siepi per la finale della Diamond League del fine settimana a Bruxelles.

Il fondista del Burundi Emile Hafashimana vincitore ad Aspra del Trofeo del Mare

Emile Hafashimana, 19 anni, 7° nei 5000 metri ai Mondiali Under 20, come Jhinaoui, fa parte della scuderia del Tuscany Camp del tecnico palermitano Giuseppe Giambrone, ha vinto chiudendo i 10 km in 29’52, precedendo due straordinari talenti del fondo siciliano, i due fratelli gemelli della Real Paceco, Marco e Luca Coppola che hanno chiuso con lo stesso tempo (32’55”), allievi del mitico Pino Barbata. Ai piedi del podio, in questa gara che era valida anche per il Grand Prix Sicilia di corsa, Giuseppe Scianna (Sicilia Running Team) in 33’58”; 5° il campione d’Italia di maratona e ultramaratona, l’altofontino Alessio Terrasi (34’50) e 6° l’altro talento siciliano, Vittore Simone Borromini (34’57”).

Al femminile successo dell’azzurra Michela Cesarò (Cs Carabinieri), piemontese, di papà siciliano,in 36’23” davanti all’atleta di casa Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria), 36’37” e podio completata da l’altra allieva di Giuseppe Giambrone, la palermitana Federica Borromini (Cus Perugia), 38′. Al 4° posto l’emergente Claudia Licciardi (Pol. Atletica Bagheria), 39’44” e 5ª Luana Russo (Sciacca Running), 42’29”. in 38’00.

Sul podio i due trionfatori del Trofeo del Mare, con il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli, il presidente del consiglio Andrea Sciortino, l’assessore allo Sport Antonella Insinga e il prof. Tommaso Ticali