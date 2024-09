Atletica: il burundiano Irabaruta a caccia del tris all’International Half Marathon di Palermo

Sport

Presentata ieri l'undicesima edizione della gara organizzata dal prof. Nando Sorbello col fondista africano vincitore nel 2021 e 2023 che il 20 ottobre sarà l'atleta da battere. Sabato a Modica torna il memorial "Peppe Greco" al via anche l'atleta di casa, l'azzurro Giuseppe Gerratana

Presentata oggi nella Sala Borsellino dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, l’11ª edizione dell’International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw, in programma il 20 ottobre con partenza ed arrivo a Mondello. La manifestazione, organizzata dalla Asd Agenx presieduta dal prof. Nando Sorbello, è stata presentata alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore comunale allo sport, Alessandro Anello; del Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale del Turismo, Pippo Martino; del Delegato provinciale del Coni, Fabio Gioia, e del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli.

La partenza della Palermo International Half Marathon del 2023

La gara sarà valida quale 4ª tappa del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini, si preannuncia da record, soprattutto per la massiccia partecipazione straniera con oltre 700 atleti, sui 1.000 finora iscritti), provenienti da 28 Nazioni.

Il prof. Nando Sorbello presidente dell’Asd Agenx che organizza la Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw 2024

“Il prestigio acquisito negli anni e l’intensa attività di promozione fatta in Europa e Africa – ha sottolineato il prof. Nando Sorbello – sta dando grandi risultati. C’è un grandissimo interesse all’estero, confermato dalle iscrizioni di stranieri che mai sono state così numerose. A distanza di 25 giorni dal via alla gara, abbiamo già superato il record di atleti stranieri alla partenza. Il favorito sarà ancora una volta il burundese Olivier Irabaruta, ma saranno in tanti a potergli contendere il successo”.

Il fondista burundiano Oliver Irabaruta dopo i successi nel 2021 e 2023, il 20 ottobre va a cacci del tris alla Palermo International Half Marathon

Oliver Irabaruta, 34 anni, andrà a caccia del tris di successi all’International Half Marathon dopo avere vinto nel 2021 (in 1h04’15”) e nel 2023 (1h05’02”) e ha nel mirino il record della corsa del keniano Joel Maina Mwangi: 1h02’29”.

“La gara – aggiunge il prof. Sorbello –sarà anche valida per il per il campionato siciliano assoluto di Maratonina e oltre al traguardo della mezza maratona sui 21,97 km, sono previsti quello della 10 km-Coppa Energia Italia e la Cammarata sport walkthon (sempre sui 10 Km) non competitiva. Sarà così una vera e propria festa dello sport: il venerdì e sabato prima della gara, un Expo sarà montato all’interno dell’ex Arena Sirenetta dove ci sarà anche il ritiro del pacco gara. In programma anche animazione ed esibizione di gruppi folkloristici. Come è già successo nel 2023, saranno presenti e correranno la maratonina le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi che hanno affrontato o stanno affrontando la sfida contro il tumore. Per loro saranno 21 km per una medaglia che significa molto di più della “semplice gara”: significa la vittoria della vita, il trionfo della forza e del coraggio”.

La presentazione della Palermo International Half Marathon 2024

“La Palermo International Half Marathon – ha sottolineato l’assessore Alessandro Anello – è una manifestazione che riesce, perfettamente, a coniugare lo sport con il turismo, il sociale e la solidarietà. L’Amministrazione comunale sarà presente a supportare una gara che contribuisce a dare visibilità alla città e ad aumentare i flussi turistici”. “La Palermo International Half Marathon – le parole del dott. Pippo Martino – è per noi un fiore all’occhiello. Ringrazio gli organizzatori che si impegnano durante l’anno in un’attività di promozione che consente di proporre una manifestazione di alto livello”.

SABATO MEMORIAL “PEPPE GRECO” A MODICA. Sabato invece torna il memorial “Peppe Greco” la podistica nata nel 1990 a Scicli per ricordare la figura di Peppe Greco il medico modicano perito in un incidente stradale e la 31ª edizione dopo le 30 disputatesi a Scicli approda a Modica. Il memorial “Peppe Greco” per volontà del patron Gianni Voi torna a disputarsi e lo fa in questo nuova location e l’organizzazione affidata alla Running Modica e all’Atletica Vittoria.

Sabato mattina ci sarà la consegna dei pettorali agli atleti che la sera, con partenza alle 20,15 da Piazza Matteotti daranno vita al 31° “Peppe Greco” sui 10 km con giro di boa alla fontana di Piazza Corrado Rizzone.

Giuseppe Gerratana e Osama Zoghlami attesi al memorial “Peppe Greco” di sabato a Modica