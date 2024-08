Atletica: il campione olimpico Marcell Jacobs 2° in batteria in 10″05, approda alla semifinale

Sport

L'oro dei Giochi di Tokyo ha chiuso al 2° posto la quinta batteria. Avanza anche l'altra azzurro Chituru Ali con l'allievo del tecnico giarrese Claudio Licciardello, 2° nella seconda batteria in 10"12

Il campione olimpico in carica dei 100, l’azzurro Marcell Jacobs, ha staccato oggi il “pass” per la semifinale di domani alle 20 (la finale alle 21,50) chiudendo al secondo posto la quinta batteria in 10″05 dietro al nigeriano Kayinsola (10″02). In 45 appoggi Marcell Jacobs ha agguantato la semifinale dove servirà correre forte per accedere alla finale dove dovrà difendere il titolo vinto nel 2021 a Tokyo.

Roma 08/06/2023 Stadio Olimpico European Athletics Championship Rome 2024

“Non mi sono piaciuto le sensazioni non sono state ottime – le parole di Marcell Jacobs – oggi comunque è solo la batteria. Sono rimasto pesante nella prima parte di gare ma l’obiettivo era qualificarsi per domani e ci sono riuscito”.

Nella seconda batteria ha staccato il “pass” per la semifinale di domani anche l’altro azzurro Chituri Ali con l’allievo alle Fiamme Gialle del tecnico giarrese Claudio Licciardello che ha chiuso al 2° posto la seconda batteria in 10″12 dietro al keniano Ferdinando Omanyala. “Non sono contento del tutto – le prima parole di Ali – ma si correva al mattino e quindi va bene così”.

Lo sprinter azzurro Chituru Ali, argento sui 100 agli Europei di Roma dietro a Marcell Jacobs

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA