Atletica: la catanese Maia Pennisi fa suo record regionale e il titolo cadette di prove multiple

Gli altri titoli sono andati ad Edoardo Alberati, Chiara Iacono, Francesco Pilonero e Michele Porsenna. Le gare si sono svolte al campo scuola "Di Natale" di Siracusa e sono state organizzate dalla Milone Siracusa

Il campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa ha ospitato i campionati regionali individuali e di società di prove multiple organizzate dalla Milone Siracusa di Maurizio Roccasalva.

Una giornata che ha fatto segnare risultati di rilievo anche nelle gare di contorno, mentre dai cadetti agli assoluti si sono dati battaglia in diverse specialità per aggiudicarsi i titoli regionali di prove multiple.

DECATHLON. Il titolo allievi è andato a Edoardo Alberati (Freelance Atletica Zafferana) con l’allievo di Salvo Leonardi che ha chiuso con 4,744 punti con questi risultati: 11″54 sui 100; 6,10 nel lungo; 8,88 nel peso; 1,50 nell’alto; 55″07 sui 400; 17″17 sui 110 ostacoli; 24,15 nel disco; 2,40 nell’asta; 21,90 nel giavellotto e 5’21″65 sui 1500.

Giorgia Mogavero (Running Modica) ed Edoardo Alberati (Freelance Atletica Zafferana)

Edoardo Alberati ha preceduto Isidoro Manzella (Milone) con 4.160 punti con un buon 53″99 sui 400 e 17″17 sui 110 ostacoli e il personale nel lungo con 6,01; al terzo posto l’ibleo Lorenzo Iacono (Milone) con 3.729 punti e 4° Ivan Cavarra (Milone) che si migliora nell’alto (1,65) e supera i 30 metri nel giavellotto (30,98).

Maurizio Roccasalva presidente della Milone Siracusa con i protagonisti del decathlon allievi: Lorenzo Iacono, Edoardo Alberati e Isidoro Manzella

Titolo promesse a Francesco Pilonero (Mega Hobby Sport) con 3.235 punti: 12″41 sui 100; 5,89 nel lungo; 6,36 nel peso; 1,65 nell’alto; 59″10 sui 400, 23″95 sui 110 ostacoli; 19.26 nel disco; 19,87 nel giavellotto e 5’42″45 sui 1500.EPTATHLON. Chiara Iacono della Milone Siracusa seguita da due decane dell’atletica siciliana come Luisa Celesia e Luisa Madella ha vinto il titolo allieve col nuovo personale nel lungo (5,53) un buon 16″73 sui 100 ostacoli e il punteggio finale di 3.350 punti grazie anche a 1,26 nell’alto; 6,74 nel peso; 26″80 sui 200; 17,78 nel giavellotto e 3’02″94 sugli 800. Sul podio Marta Licitra allieva alla No al Doping Ragusa di Mauro Guastella, con 3.194 punti; bronzo per Giorgia Mogavero (Running Modica), 2.547 punti e al 4° posto Giulia Nicolini (No al Doping) con 2.324 punti.

Chiara Iacono, Luisa Celesia, Luisa Madella e Haby Kane

OCTATHLON. La gara allievi è andata Michele Porsenna (No al Doping Rg) con 2.664 punti davanti al compagno di squadra Antonio Di Pasquale (950 punti).

Il gruppo della No al Doping Ragusa ai regionali di prove multiple a Siracusa

ESATHLON. Non conosce avversarie in Sicilia l’etnea Maia Pennisi (Altis Athletics) capace di conquistare l’ennesimo titolo regionale e con 3.828 punti ha stabilito anche il nuovo primato siciliano. Maia seguita dal papà-allenatore Luigi Pennisi ha incantato nelle sei gare in programma con 13″43 sugli 80 ostacoli; 5,18 nel lungo; 1,38 nell’alto; 17,05 nel giavellotto; 6,50 nel peso e naturalmente senza avversarie nella sua specialità, i 600 vinti in 1’42″30.

Maia Pennisi (Altis Athletics)

Alle sue spalle non è stata da meno Bianca Presti allieva all’Atletica Vittoria di Giuseppe Catarrasi, argento col nuovo primato ibleo cadette con 3.389 punti: 13″40 sugli 80 ostacoli; 4,38 nel lungo; 20,98 nel giavellotto; 1,26 nell’alto e 1’49″89 sui 600 e 7,80 nel peso.

Il prof. Giuseppe Catarrasi e Bianca Presti (Atletica Vittoria)

Podio completato Selene Di Martino (No al Doping), 2.108 davanti a Giada Raimondi (Corri Serradifalco), 1.644; Vittoria Rametta (Milone Sr), 1.543; Aurora Alessi (Corri Serradifalco) 1.346; Vittoria Scribano (No al Doping), 866 e Francesca Divita (Corri Serradifalco), 540.

Le protagoniste dell’esathlon cadette: Aurora Alessi, Francesca Divita, Giada Raimondi, Vittoria Rametta, Selene Dimartino, Maia Pennisi, Vittoria Scribano, Viviana Toscano, Bianca Presti

