Atletica: l’aretusea Viviana Salonia (Siracusatletica) in pole per gli Europei di cross U. 20

L'allieva di Salvo Dell'Aquila terza e prima allieva nella prova selettiva di Osimo. Tra gli uomini in corsa per una maglia azzurra anche il palermitano Vittore Simone Borromini. La fondista di Solarino Alessia Tuccitto in trionfo nella 15 km di Roma

Il secondo appuntamento stagionale della corsa campestre, al Cross Valmusone svoltosi domenica a Osimo in provincia di Ancona, ha visto il successo di Valentina Gemetto tra le donne e al maschile il ventenne Konjoneh Maggi, mentre nelle gare giovanili, due talenti siciliani, la siracusana Viviana Salonia e il palermitano Simone Vittore Borromini hanno messo una seria ipoteca su una maglia azzurra per la squadra Under 20 italiana che prenderà parte agli Europei dell’8 dicembre ad Antalya, in Turchia.

La partenza della gara under 20 femminile con Viviana Salonia, pettorale numero 486 subito in testa

Viviana Salonia, classe 2007, allieva alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila nella gara Under 20 sui 4,5 km che ha visto prevalere nel duello tra gemelle Laura Ribigini (5’17”) sulla sorella Elena Ribigini (15’25”), ha chiuso al terzo posto e prima tra le allieve in 15’29”.

Viviana Salonia e il prof. Salvo Dell’Aquila (Siracusatletica)

“Dopo le prove di Levico Terme del 3 scorso e quella di domenica scorsa ad Osimo – ci dice il prof. Dell’Aquila – domenica terza prova in occasione della classica Cinque Mulini di San Vittore Olona, mentre con Viviana per provare a confermarsi e fare sua una delle sei maglie azzurre per la Turchia, punteremo a dare il meglio nell’ultima prova selettiva in programma il 24 prossimo a Trieste”.

La partenza della prova maschile degli U.20 con Vittore Simone Borromini (pettorale 231) il 2° da sinistra

In questa gara 7° posto per Federica Borromini, classe 2006, mentre il fratello Simone Vittore è arrivato 4° nella gara maschile e come per Viviana Salonia, l’allievo di Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp di Siena, si giocherà tutte le sue carte alla Cinque Mulini per staccare il “pass” per gli Europei in Turchia.

Vittore Simone Borromini e Giuseppe Giambrone

“Oggi Viviana ha corso alla grande – aggiunge il prof. Salvatore Dell’Aquila – e contro atlete più grandi e più esperte, al primo cross della stagione ha sbaragliato il campo tra le allieve e al 3° posto dietro a due atlete junior. Le possibilità di centrare la qualificazione per gli Europei sono tante, ma ora occorre preparare al meglio la gara di domenica del 24 prossimo a Trieste e provare in gara a sfruttare tutte le situazioni per conquistare un piazzamento utile che possa servire per andare in Turchia”.

Domenica invece alla Cinque Mulini potrebbe tornare in gara Vittore Simone Borromini i due fratelli trapanesi Luca e Marco Coppola allievi di Pino Barbata.

Luca e Marco Coppola (Real Paceco) con l’inossidabile tecnico Pino Barbata

