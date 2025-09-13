Atletica: magica Palmisano, Italia subito d’argento ai Mondiali di Tokyo

Sport

La marciatrice azzurra oro ai Giochi di Parigi 2024 sulla 20 km, sul podio nella 35 km. Clamoroso: Larissa Iapichino fuori dalla finale del lungo. Tra poco in pista Marcell Jacobs nelle qualificazioni dei 100 e stasera tre finali con Leo Fabbri (peso) e Nadia Battocletti (10.000) e la 4x400 mista con la nissena Alice Mangione. Nei 3000 siepi out il trapanese Ala Zoghlami

Subito grande Italia ai Mondiali di atletica che hanno preso il via oggi a Tokyo. Dalla marcia, serbatoio inesauribile di medaglie per l’Italia a tutti i livelli, è arrivata la medaglia d’argento nella 35 km di Antonella Palmisano oro nella 20 km proprio a Tokyo ai Giochi del 2021. L’azzurra è salita così per la terza volta sul podio iridato dopo i due bronzi di Londra 2017 e Budapest 2023, oltre che oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, in quel caso con le gare di marcia a Sapporo, e campionessa europea a Roma 2024. La fuoriclasse pugliese ha chiuso in 2h42’24” alle spalle della spagnola Maria Perez, di nuovo al successo in 2h39’01”. All’11° posto ha chiuso l’altra azzurra Nicole Colombi (2h51’04”) e 17ª Eleonora Giorgi (2h58’50”) dopo una sosta di 3’30” al 13° km per il terzo richiamo ricevuto dai giudici. Adesso per Antonella Palmisano ci sarà da pensare alla “sua” gara, la finale dei 20 km in programma sabato.

Antonella Palmisano d'argento nella 20 km di marcia (Foto Grana/Fidal)

Nella prova maschile sui 35 km buon 8° Riccardo Orsoni (2h31’39”), 25 anni, cremonese, quarto degli europei al traguardo, mentre è stato squalificato Teodorico Caporaso e si è ritirato Matteo Giupponi nella gara dove mancava il campione olimpico della 20 km Massimo Stano infortunato.

la sprinter nissena Alice Mangione in finale con la 4×400 mista

SICILIA IN CHIAROSCURO: BENE MANGIONE, ZOGHLAMI OUT. Subito in gara due dei quattro siciliani in azzurro con la nissena Alice Mangione ultima frazionista della 4×400 mista che s’è guadagnata la finale in programma oggi alle 15,20 e Ala Zoghlami che ha invece fallito la finale dei 3000 siepi. La 4×400 mista per la gioia del prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra, ancora tra le migliori al mondo dopo aver già raggiunto l’obiettivo tre anni fa ai Mondiali di Eugene e nel 2024 ai Giochi di Parigi.

Il quartetto della 4×400 mista in finale ai Mondiali di Tokyo (Foto Grana/Fidal)

La 4×400 mista ci arriva con il miglior tempo di recupero in 3’11″20, al quarto posto nella batteria vinta dagli Stati Uniti (3’10″18) davanti a Gran Bretagna (3’10″22) e Sudafrica (3’11″16). Italia con in prima frazione Edoardo Scotti che ha passato il testimone ad Anna Polinari che viaggia in terza posizione, poi Vladimir Aceti diventa quarto e Alice Mangione dopo essersi ritrovata quinta chiude con una bella rimonta sul rettilineo conclusivo, ad appena quattro centesimi dal pass diretto.

Il fondista trapanese Ala Zoghlami out dalla finale dei 3000 siepi

Niente da fare nella prima batteria dei 3000 siepi per Ala Zoghlami. In finale si qualificavano i primi 5 e il trapanese allievo di Gaspare Polizzi nel finale ha perso il treno giusto chiudendo al 7° posto in 8’32″65. “Peccato – confessa Ala – stavo bene ero in grande forma, ma in questo tipo di gara non sono riuscito ad esprimermi al meglio”.

Oggi finale del peso con l’azzurro Leo Fabbri favorito per il podio

Pass nel peso per Leonardo Fabbri (20,95) che tornerà in pedana in finale oggi alle 14,10 italiane, out Nick Ponzio (20,34) e Zane Weir (19,89). Alle 14,30 ci sarà invece la finale diretta dei 10.000 donne con in gara Nadia Battocletti tra le favorite per il podio.

L’azzurra Nadia Battocletti tra le favorite nella finale dei 10.000 di oggi

L’azzurra Larissa Iapichino

Oggi in pista Marcell Jacobs impegnato nella sesta batteria dei 100 metri in programma dalle 13,35

In pedana Larissa Iapichino impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo dove clamorosamente con un 6,52 finisce con la tredicesima misura e per due soli centimetri viene esclusa dalla finale. Oggi alle 13,35, eliminatorie dei 100 con il campione olimpico di Tokyo 2021, l’azzurro Marcell Jacobs impegnato nella sesta batteria con i migliori tre e i migliori tre tempi che approderanno alla semifinale di domani.

