Atletica: sabato e domenica Finale Argento Under 23 per Milone Siracusa e Siracusatletica

L’atletica siciliana si prepara a vivere un finale di stagione in grande stile. Dal 14 al 29 prossimo sono in programma le finali tricolori di società e la Sicilia sarà presente in maniera massiccia a conferma del grande lavoro svolto da dirigenti e tecnici e soprattutto lo straordinario livello raggiunto dai nostri atleti.

Si comincia in questo fine settimana con la Finale Argento Under 23 maschile in programma a Isernia che vedrà in pista al maschile i due team di Siracusa, la Milone di Maurizio Roccasalva e la Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila.

Il 21 e 22 prossimo via alle finali assolute e a Modena nella corsa alla scudetto maschile ci sarà anche il Cus Palermo impegnato nella Finale Oro e nella Finale Argento maschile la Milone Siracusa; nella Finale Bronzo donne di Livorno il Cus Catania e nelle due finali B di Taranto la Siracustaletica (uomini) e il Cus Palermo (donne).

La Siracusatletica sarà impegnata su più fronti, un grande impegno tecnico e soprattutto economico visto che il team aretuseo comincerà questo fine settimana con la Finale Argento Under maschile; poi il 21 e 22 prossimi la Finale B maschile di Taranto e il 28 e 29 prossimi in contemporanea la Finale Oro che a Campi Bisenzio assegnerà lo scudetto allievi in contemporanea le allieve saranno di scena ad Agropoli nella Finale B femminile che vedrà in pista anche l’Atletica Siracusa di Carmelo Trommino.

LE SQUADRE. Ecco i migliori atleti della Milone e della Siracusatletica che hanno contribuito alla conquista della Finale Argento Under maschile in programma stanato e domenica a Isernia. Tra le file dei due team aretusei l’ibleo Mirko Campagnolo e il solarinese Simone Giliberto reduci dai Mondiali Under 20 a Lima in Perù.

Milone Siracusa: 100 Matteo Melluzzo 10″12, Paride Iacono 10″64; 200 Paride Iacono 21″77, Lorenzo Liuto 22″69; 400 Enrico D’Acquisto 50″51, Mauro Giudice 53″04; 110 ostacoli Andrea Magnano 16″01; 400 ostacoli Alessio Ibba 1’00″82; 800 Enrico D’Acquisto 2’01″76; 1500 e 5000 Jean De Dieu Butoy 3’56″10 e 14’53″93; marcia 10 km Alessandro Catania 55’11″81; alto Andrea Magnano 2,08; lungo Giuseppe Faliti 7,33; triplo Matteo Ricupero 10,63; disco Arturs Ozols 45,90, Mirko Campagnolo 36,71; giavellotto e martello Federico Lentini 47,02 e 51,90; peso Mirko Campagnolo 15,54.

Siracusatletica. 100 Moahamed Soudassi 11″07; 200 Simone Giliberto 21″27, Moahamed Soudassi 22″14; 400 Simone Giliberto 47″31, Moahamed Soudassi 48″38; 110 ostacoli e alto Gabriele Cuomo 16″22 e 1,88; 400 ostacoli Paolo Aparo 59″04, Salvatore Tringali 59″74; 800 Cesare Moscuzza 1’55″62; Andrea Bufalino e Kledi Pio le Mura 1’56″04; 1500 e 5000 Andrea Bufalino 4’03″71 e 15’42″66; 3000 siepi Yahya Jawadi 10’04″58; asta Nicolò Lentini 3,80; lungo Paolo Padula 5,69; disco e martello Gaetano Degaetano 47,11 e 56,46; giavellotto Arachilage Jayasuriya 46,81; peso Erasmo Rametta 12,27.

