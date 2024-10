Atletica: Trofeo delle Regioni a Caorle e Trofeo Coni a Catania con i talenti siciliani in passerella

Sport

Da sabato cadetti e cadette in gara nel centro sul litorale veneziano e giovani Under 14 nella rassegna nel capoluogo etneo che venerdì vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Un fine settimana con i talenti dell’atletica siciliana in passerella. Sabato e domenica a Caorle, capo delegazione Salvatore Dell’Aquila e tecnici Francesco Ripa (salti), Francesco Scuderi (ostacoli e velocità), Salvatore Azzaretto (mezzofondo) e Giuliana Zuin (lanci) in gara cadette e cadette per il Trofeo delle Regioni, mentre sabato al campo scuola di Catania è in programma la finale nazionale del Trofeo Coni riservato ad atleti Under 14.

Martina Scuderi e Maia Pennisi (Altis Athletics)

Il Trofeo Coni scatterà già domani con in programma la finale di alcune discipline (altre si disputano a Palermo), mentre venerdì alle 18,30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale in Piazza Università a Catania alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Samuel Galanti (Padua Ragusa)

Al centro sul podio Andrea Ippolito (Siracusatletica)

Per l’atletica nelle gare di tetrathlon, in gara a Catania Samuel Galanti (Padua); Maia Pennisi e Martina Scuderi (Altis Athletics); Nina Di Luciano (Atletica Siracusa); Roberto Pennisi (Freelance Atletica Zafferana) e Andrea Ippolito (Siracusatletica).

Elena Guastella e Davide Scollo (No al Doping Tagusa)

TROFEO DELLE REGIONI. Ecco la squadra siciliana che sabato e domenica prenderà parte a Caorle al Trofeo delle Regioni. CADETTI. 80 Paolo Di Marco, 300 Luca Cannito, martello Stefano Fontana (Cus Palermo); 1000 Ivan Guarnieri e 1200 siepi Daniele Cuccia (Bike Caltavuturo); 2000 Arturo Artimagnella, 100 ostacoli Isidoro Manzella, lungo Lorenzo Iacono (Milone Siracusa); 300 ostacoli Manuele Trovato, marcia Santi Arici (Atletica Savoca); alto Gabriele Raschietti (Atletica Villafranca); triplo Davide Scollo (No al Doping Ragusa); peso Salvatore Canonico (Siracusatletica); disco Giuseppe Viola (Atletica Partinico); giavellotto Paolo Castorina (Freelance Atletica Zafferana); multiple Andrea Giuliano (Atletica Siracusa).

Silvia Castello e Yuri Floriani (Marathon Altofonte).

CADETTE. 80 Giulia Cappello, 300 Vittoria Di Cola, martello Alessandra Farina, 80 ostacoli Sabrina De Castro (Cus Palermo);

Giulia Candido (Correndo per Aci)

Al centro Letizia Cannizzaro (Running Modica)

1000 Giulia Candido (Correndo per Aci); 2000 Silvia Castello (Marathon Altofonte); 1200 siepi Letizia Cannizzaro (Running); 300 ostacoli Alice Scuderi (Altis Athletics); lungo Chiara Iacono (Milone); alto Ludovica Pino (Duilia Barcellona);

Alice Scuderi (Altis Athletics)

Ginevra Marcehse con Benedetta Di Rosa (Atletica Avola)

triplo Ginevra Marchese (Ateltica Avola); peso Iuliana Badita (Atletica Bagheria); disco Mery Omo (Siracusatletica); giavellotto Elena Guastella (No al Doping Ragusa); marcia Elisa De Simone (Atletica Savoca); multiple Nadia El Sayed (Atletica Siracusa).

Luisa Celesia e Chiara Iacono (Milone Siracusa)

