Atletica: venerdì allo Stadio Olimpico il Golden Gala, una parata di campioni stellari

La tappa italiana di Diamond League a Roma si preannuncia spettacolare. Giovedì la vigilia con la conferenza stampa di Marcell Jacobs e Letsile Tebogo (100); "Gimbo" Tamberi (alto); Andy Diaz (triplo); Ryan Crouser (peso) e Tara Davis-Woodhall (lungo). Caccia al biglietto per assistere a 15 gare dagli alti contenuti tecnici

Una parata di stelle al Golden Gala Pietro Mennea-Presented by IP in programma venerdì allo Stadio Olimpico di Roma. La tappa italiana della Diamond League farà accendere i riflettori della grande atletica all’Olimpico con gli organizzatori che ancora una volto si sono superati. Il meeting director Marco Sicari (il papà Elio è stato uno dei più grandi fondisti catanesi e con i colori della Libertas Catania ha vinto il Trofeo S. Agata del 1963), ha dirottato il meglio dell’atletica, vedrà la presenza di ben otto campioni olimpici di Parigi 2024, e tante stelle dell’atletica mondiale e i migliori azzurri.

Elio Sicari tra i più grandi fondisti siciliani di tutti i tempi

Marcell Jacobs dopo il 5° posto agli Europei, torna all’Olimpico per prendersi una pronta rivincita dopo il 5° posto ai Giochi di Parigi con un grande crono: 9″85

La statunitense Tara Davis-Woodhall, oro nel lungo ai Giochi di Parigi, tra le stelle del Golden Gala

Alla vigilia del 44ª edizione del Golden Gala, giovedì alle 11.30 nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma (ingresso curva sud, viale dei Gladiatori), è previsto il tradizionale incontro con alcuni dei campioni che il giorno dopo saranno tra i protagonisti dell’evento: gli azzurri Marcell Jacobs (100), “Gimbo” Tamberi (alto), Andy Diaz (triplo) e i campioni quattro campioni olimpici di Parigi, il botswano Letsile Tebogo (oro sui 200 a parigi, ma a Roma correrà i 100); gli statunitensi Ryan Crouser (peso) e Tara Davis-Woodhall (lungo) e l’australiana Nina Kennedy (asta).

Il campione olimpico dei 200 Letsile Tebogo (Botswana) in gara nei 100 metri stellari del Golden Gala

Ormai definite le “entry list” delle 15 gare nella notte magica dello Stadio Olimpico di Roma dell’edizione n. 44 del principale meeting italiano con le stelle dell’atletica mondiale. In queste ore si è aggiunto un altro grande nome del mezzofondo mondiale l’australiana Jessica Hull, argento ai Giochi di Parigi, accreditata di un superlativo 3‘50″83,. che arricchirà una gara di 1500 donne stellare che può già contare sulla keniana primatista del mondo e oro olimpico Faith Kipyegon e l’azzurra Nadia Battocletti, a Parigi argento sui 10.000 e 4ª sui 5.000, che a Roma punta a scendere sotto i 4′ in una gara che oltre alla Kipyegon vedrà al via le etiopi Birke Haylom e Freweyni Hailu, Nigis Getachew e Worknesh Mesele e l’australiana Linden Hall.

L’australiana Jessica Hull, argento sui 1500 ai Giochi di Parigi, nel 1500 donne stellare del Golden Gala

Il podio dei 10.000 ai Giochi di Parigi: Nadia Battocletti (argento), Beatrice Chebet (oro) e Sifan Hassan (bronzo)

Da segnalare invece le dolore rinunce per infortunio di due campioni olimpici, lo statunitense Quincy Hall (400) e il neozelandese Hamish Kerr (alto), sostituiti dallo statunitense Bryce Deadmon e dal giamaicano Romaine Beckford. In chiave azzurra, non ci sarà invece Chituru Ali nei 100 metri con l’allievo di Claudio Licciardello che verrà sostituito dal britannico Jeremiah Azu, nella gara più veloce dell’atletica. Venerdì alle 22,52 i 100 uomini chiuderanno l’edizione 2024 con ai blocchi di partenza quattro dei finalisti di Parigi (il giamaicano Kishane Thompson, lo statunitense Fred Kerley, Marcell Jacobs e Letsile, Tebogo), sei atleti con tempi stagionali da 9″86 in giù (anche Coleman e Omanyala) e al via ben nove sprinter con primati personali sotto i 10 secondi.

CACCIA AL BIGLIETTO. Oltre che sul web, i biglietti del Golden Gala Pietro Mennea – Powered by IP si possono acquistare anche in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne e al botteghino dell’Ex Ostello del Foro Italico (Viale delle Olimpiadi, 61) tutti i giorni dalle 10 alle 17 e nel giorno del Golden Gala anche dalle 17 alle 21.

BIGLIETTI ONLINE. I biglietti del Golden Gala sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Ecco i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita).: Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

L’azzurro Andy Diaz bronzo nel triplo ai Giochi di Parigi, all’esordio allo Stadio Olimpico di Roma

PROMOZIONI PER I TESSERATI FIDAL. Attiva un’iniziativa di promozione per il movimento di base dell’atletica, diretta ai suoi tesserati, consentendo loro di poter ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo. I tesserati Fidalavranno, infatti, la possibilità di acquistare i biglietti a condizioni vantaggiose nei seguenti settori: Monte Mario Partenze 12 euro (invece di 20 euro più prevendita); Tevere 10 euro (invece di 15 euro più prevendita). Le società e i singoli tesserati che vorranno acquistare i biglietti tramite la Fidal potranno inviare una mail con il modulo di adesione debitamente compilato all’indirizzo goldengalatickets@fidal.it con oggetto “GG2024 Tesserati + n. biglietti (indicare quanti biglietti) + nome e cognome tesserato”.

“Gimbo” Tamberi è tornato a volare, vincendo la tappa polacca di Diamond League al «Silesia Kamila Skolimowska Memorial» con la misura di 2,31, venerdì in pedana al Golden Gala per stupire ancora