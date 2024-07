Atletica: venerdì il Giro di Castelbuono, la corsa podistica più antica d’Europa, pronta a scrivere altre pagine di storia

Sport

Domani la presentazione a Palermo della gara che dal 1912 si corre nel centro madonita. L'edizione numero 98, tappa di avvicinamento alla festa per il Centenario in programma nel 2026. Giovedì in piazza Margherita anteprima con la presentazione degli atleti e la consegna del premio "Ypsigro"

Il Giro di Castelbuono, la corsa podistica più antica d’Europa si avvia a grandi passi verso l’edizione del centenario. Venerdì il centro madonita, come succede ormai dal lontano 1912,nel giorno dei festeggiamenti alla patrona S. Anna, ospiterà la 98ª edizione con gli organizzatori della Polisportiva in testa il presidente Antonio Castiglia che sono da tempo al lavoro per organizzare al meglio l’evento e continuare nel migliore dei modi le tappe di avvicinamento all’edizione del 2026 quella del centenario che farà entrare definitivamente nella storia dell’atletica continentale il Giro di Castelbuono.

DOMANI A PALERMO LA PRESENTAZIONE UFFICIALE. Intanto domani alle 10,30 nella Sala Borsellino dell’ Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo di via Notarbartolo 9 a Palermo, la presentazione ufficiale della garae nel corso dell’incontro sarà illustrato il programma della manifestazione, le tante novità e i primi nomi della “starting list” 2024.

Giro di Castelbuono: la partenza della gara giovanile

“Quest’anno la gara si disputerà in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi – ci dice Antonio Castiglia – e così diventa sempre più difficile dirottare i migliori big del fondo a Castelbuono, ma non disperiamo e da mesi siamo al lavoro per regalare agli appassionati una “starting list” di assoluto valore nel solco della grande tradizione del Giro di Castelbuono”.

Giro di Castelbuono: la partenza della gara amatori “vintage”

“Certo i problemi come sempre non mancano – continua Antonio Castiglia – e al di là della concomitanza con i Giochi di Parigi dobbiamo fare i conti anche con il disinteresse di alcuni enti che hanno fatto venire a mancare il loro supporto all’evento che da quasi 100 anni fa conoscere il nome di Castelbuono e delle sue bellezze in tutto il mondo. Noi non molliamo e giovedì e venerdì regaleremo agli appassionati una grande giornata di sport e non solo e continueremo spediti la marcia verso l’edizione del centenario che riserverà grandi sorprese».

Giro di Castelbuono: il podio del 2023

IL MANIFESTO 2024. In occasione della 98ª edizione del Giro di Castelbuono è stato creato un manifesto, ancora una volta frutto della creatività del grafico Mario Norata, per dare più peso specifico al brand “Giro podistico di Castelbuono” identificandolo con il territorio del centro madonita e con la stessa società organizzatrice, il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese.

“In primo piano – racconta il patron Antonio Castiglia – nel manifesto, c’è la figura di un atleta che corre al fianco della fontana di piazza Margherita, luogo nevralgico della gara, “ombelico del mondo” di Castelbuono e dei castelbuonesi. La stessa “O” di Giro richiama la fontana vista dall’alto con la sua forma ad ottagono, con le strisce gialle a rappresentare il torpedone di atleti che vorticosamente lo affrontano, giro dopo giro. Proprio il colore “giallo” non è stato scelto a caso, ma è un “continuum”, lo ritroviamo, infatti, nei manifesti passati. Giallo come il sole che bacia la gara vicino al tramonto”.

“Il Giro oltre all’aspetto sportivo fa parte della nostra cultura della nostra storia – continua Antonio Castiglia – un tesoro che tanti ci invidiano. Il nostro obiettivo è quello di fare crescere l’evento aprendoci a nuove idee a nuovi progetti, coinvolgendo e appassionando più persone possibili. Aspettando la 98ª edizione, abbiamo iniziato a lavorare alla 100ª edizione e sono sicuro che con l’entusiasmo che da sempre abbiamo e che ci distingue, riusciremo a fare qualcosa di grande e di spettacolare”.

L’avvocato Tommaso Raimondo in occasione del Premio “Ypsigro” 2023

GIOVEDI’ SUL PALCO I PROTAGONISTI E LA CONSEGNA DEL PREMIO “YPSIGRO”. Gli organizzatori sono da mesi al lavoro e nonostante le tante difficoltà che incontrano nel loro cammino, anche quest’anno daranno il meglio per regalare un grande spettacolo alle migliaia di spettatori che venerdì arriveranno a Castelbuono per assistere alla gara che sarà preceduta dal tradizionale appuntamento del giorno prima. Giovedì infatti oltre alla presentazione degli atleti ci sarà la consegna del premio giornalistico “Ypsigro” nato nel 2007 grazie alla passione dell’avvocato Tommaso Raimondo “anima” di questo evento che arricchisce il Giro di Castelbuono.

NEL 2023 A SEGNO L’ETIOPE MUKTAR. Nel 2023 successo dell’etiope Edris Muktar in 33’56” sui 10 giri per un totale di 11,340 km; 4° e primo degli italiani Daniele Meucci (34’58”) e 7° e primo dei siciliani il modicano Giuseppe Gerratana (35’34”). Si allunga così la striscia di successi stranieri al Giro di Castelbuono (in testa il Kenya con 20 vittorie), mentre l’Italia che ha vinto ben 64 edizione ha trionfato l’ultima volta nel 1989 con Salvatore Bettiol.

Il patron Antonio Castiglia e Muktar vincitore del Giro di Castelbuono 2023

