Atletica: weekend dedicato alle finali tricolori di società con tanti campioni siciliani in pista

Sport

A Brescia Finale Oro scudetto con la nissena Alice Mangione, la siracusana Giulia Aprile, il peloritano Antonino Trio, l'etneo Isidoro Mascali e il palermitano Danilo D'Alessandro. Finale Argento a Foligno con Cus Palermo e Milone Siracusa (uomini) e Cus Catania (donne) e Finale B maschile ad Ancona con la Siracusatletica e a Borgo Val Belluna per le ragazze del Cus Palermo

L’atletica italiana si appresta a vivere un intenso fine settimana tricolore. In palio i titoli italiani per club nella Finale Oro di Brescia che assegnerà i due scudetti 2025, mentre a Foligno andrà in scena la Finale Argento e ad Ancona e Borgo Valbelluna la Finale di Serie B.

Alice Mangione in azione con la maglia azzurra (Foto Sportmedia)

Tanta Sicilia in pista e in pedana a cominciare dalla finale scudetto che vedrà tra le file delle campionesse in carica dell’Atletica Brescia 1950 la nissena Alice Mangione impegnata con la 4×400. “Per regolamento – ci dice Alice – posso correre solo la staffetta visto che sono tesserata per il Cs Esercito. Sarà un buon test in vista delle prossime gare e soprattutto in vista della Coppa Europa di fine mese a Madrid“.

La siracusana Giulia Aprile

Con l’Atletica Firenze Marathon in gara invece la siracusana Giulia Aprile, l’allieva di Stefano Baldini in pista a Foligno sui 1500 e 5000.

Il messinese Antonino Trio in azione nel lungo

Nell’Athletic Club 96 Alperia di Bolzano, lo scorso anno al quarto scudetto in sei anni, in pedana nel lungo ci sarà il peloritano Antonino Trio pronto a dare il suo contributo anche se ormai ha deciso di lasciare l’agonismo. “Proverò a portare punti per vincere l’ennesimo scudetto – ci dice Antonino Trio – e spero di poter atterrare intorno ai 7,50-7,60“.

L’etneo Isidoro Mascali (Nissolino Sport) e il palermitano Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Alperia)

Con il team altoatesino anche il palermitano Danilo D’Alessandro in gara nel disco dove per i colori della Nissolino Sport Roma ci sarà l’etneo Isidoro Mascali.

Ala Zoghlami in allenamento sulla pista del Cus Palermo

Tre squadre siciliane saranno impegnate nella Finale Argento di Foligno, Cus Palermo e Milone Siracusa al maschile e Cus Catania al femminile. Tra le file del Cus Palermo in gara sui 3000 siepi Ala Zoghlami reduce dall’8’24″79 ottenuto al meeting di Rehlingen in Germania (8’31″88 per il fratello gemello Osama) e l’altro azzurro Riccardo Meli in gara sui 200, 400 (ieri in Finlandia ha corso in 46″95 con una temperatura di 12 gradi) e 4×400.

Il mitico Totò Antibo e il figlio Gabriele (Cus Palermo)

In pista anche due figli d’arte come Gabriele Antibo (1500 e 5000) figlio del mitico palermitano Totò, uno dei più grandi atleti del fondo italiano di tutti i tempi ed Emanuele Bennici (800) figlio del nisseno Francesco, altro grande fondista azzurro del passato.

Il nisseno Emanuele Bennici (Cus Palermo) con la mamma Piero e il papà Francesco

Il calabrese Ernesto Pascone (Cus Palermo) in gara nell’alto

Nell’alto favorito per il successo Ernesto Pascone che ha un personale di 2,20 e nel peso l’azzurro Riccardo Ferrara ormai vicino ai 21 metri (20,98) dell’eccellenza.

Federico Lentini e Giuliana Zuin (Milone Siracusa)

La Milone Siracusa in finale scudetto nel 2023 a Palermo, schiera una formazione competitiva con Alessio Sommacal che vanta 50″58 sui 400 ostacoli e un gruppo di stranieri che possono fare bene nel mezzofondo e e nei lanci dove spicca il siracusano Federico Lentini nel martello.

La sprinter aretusea Alessia Carpinteri (Cus Catania) e il prof. Filippo Di Mulo

Il Cus Catania può contare sulla sprinter di Solarino Alessia Carpinteri in grande spolvero con l’allieva di Filippo Di Mulo che correrà 100, 200 e 4×100 e altre due solarinesi come le sorelle Federica (400) e Giorgia Prazza (800 e 1500) allieve di Pasquale Aparo che insieme alle tante straniere possono portare punti importanti per recitare un ruolo di primo piano. “Gli atleti della sezione Atletica e in particolare le ragazze – sottolinea Massimo Oliveri presidente del Cus Catania –, con la promozione conquistata lo scorso anno, ci hanno abituato ai grandi risultati. Segno del lavoro svolto da tutti i tecnici. Questa sezione è stata sempre un fiore all’occhiello del Cus Catania”. “Forti della promozione conquistata nel 2024 – ha aggiunto Nuccio Leonardi responsabile della sezione atletica del Cus – lo scorso anno, gareggeremo a testa alta, consapevoli dei nostri mezzi e dello spessore delle avversarie”.

Federica e Giorgia Prazza (Cus Catania) con il prof. Pasquale Aparo

Tutti siciliani invece gli atleti della Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila impegnati nella Finale di Serie B di Ancona dove non ci saranno “stelle” come il quattrocentista Simone Giliberto (in ripresa) e il mezzofondista Luca Cavazzutti che insieme a Goodluck Osaro e altri atleti si sta allenando al Sestriere per farsi trovare pronto ai tricolori juniores dove sono in palio le maglie azzurre.

Mohamed Soudassi e Pasquale Aparo (Siracusatletica

Sui 400 in gara l’azzurrino Daniele Salemi e su 100 200 Mohamed Soudassi altro allievo del prof. Pasquale Aparo.

Nella Finale B di Borgo Valbelluna il Cus Palermo schiera una Maria Colajanni in grande spolvero sugli 800 dopo il recente primato personale dell’allieva di Gaspare Polizzi in 2’00″71 a Rovereto, 10ª alla time assoluta in Italia.

Maria Colajanni (Cus Palermo) 10ª all time in Italia sugli 800 assoluti

Sempre nel mezzofondo attesa per la nissena Lorenza Blandi (1500) e la fondista di Altofonte Aurora Castello (5000). Nello sprint il Cus si affida a Svetlana Fanale l’allieva di Francesco Siracusa che vanta 11″85 e 24″57.

La fondista nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo)

FINALE ARGENTO. Ecco le tre squadre siciliane che prenderanno parte alla Finale Argento in programma sabato e domenica a Foligno.

Riccardo Ferrara e Riccardo Meli (Cus Palermo)

CUS PALERMO. Gianluca Alcamo (asta), Gabriele Antibo (1500 e 5000); Emanuele Bennici (800); Paolo Bolognesi (400 hs); Luca Cannioto (4×400 e 4×100), Alessandro Dalmazio (4×400 e 4×100); Alberto Di Cola (100 e 4×100); Riccardo Ferrara (peso e disco); Martino Filippone (110 hs); Davide Franco (martello); Emanuele Ilardi (lungo); Luigi Mazzara (4×400); Riccardo Meli(400 e 4×400); Giuseppe Nania (marcia 5 km); Ernesto Pascone (alto); Gabriele Sulas (giavellotto); Dario Tarantino (4×100) e Ala Zoghlami (3000 siepi).

Il tecnico Luisa Celesia e il saltatore in alto Andrea Magnano (Milone Siracusa)

MILONE SIRACUSA. Cristian Arena (triplo); Salvatore Cangemi (4×100); Ettore Corsaro (marcia 5 km); Enrico D’Acquisto (400 e 4×400); Emanuele Dentis (asta); Hirko Hirpha (3000 siepi); Paride Iacono (100 e 4×100); Thierry Irakoze (1500 e 5000); Federico Lentini (martello); Lorenzo Liuto (200, 4×400 e 4×100); Andrea Magnano (alto); Cristiano Meli (4×100); Arturs Ozols (disco e peso); Valerio Pressimone (4×400); Alessio Sommacal (110 e 400 hs, 4×400); Cristiano Spallino (lungo); Rolands Strobinders (giavellotto); Pietro Zappalà (800).

La marciatrice Desiree Di Maria (Cus Catania)

CUS CATANIA. Beate Buka (4×400 e 4×100); Alessia Carpinteri (100, 200 e 4×100); Gaia Denaro (4×100); Desiree Di Maria (marcia 5 km); Paola Fiorito (4×400); Federica Gobbi (martello); Patricija Jansone (alto); Anhlea Luse (lungo e triplo); Angela Messina (100 hs); Auce Murniece (disco e peso); Kristiana Ozola (giavellotto); Federica Prazza (400, 4×400 e 4×100); Giorgia Prazza (800, 1500 e 4×400); Albertina Rudneva (5000 e 3000 siepi).

Al centro le ragazze del Cus Catania fanno festa dopo la conquista nel 2024 della Finale Argento

FINALE SERIE B. Ecco le due squadre siciliana che prenderanno parte alla Finale B di Ancona (uomini) e Vallebelluna (donne).

L’azzurrino di Solarino Daniele Salemi (Siracusatletica) in azione con l’Italia Under 18 (Foto Fidal/Grana)

SIRACUSATLETICA. Paolo Aparo (400 hs, 4×400 e 4×100); Giovanni Arena (800 e 1500); Gaetano De Gaetano (martello e disco); Yahya Jawadi (3000 siepi e 5000); Andrea Nocita (110 hs e asta); Nicolas Oliva (4×400 e 4×100); Ottavio Parrino (lungo e triplo); Sebastiano Raffa (4×100); Arachchilage Jayasuriya (alto e giavellotto); Erasmo Rametta (peso); Daniele Salemi (400 e 4×400); Mohamed Soudassi (200, 100 e 4×400).

La fondista di Altofonte Aurora Castello (Cus Palermo) e il suo tecnico, l’ex olimpionico dei 3000 siepi Yuri Floriani