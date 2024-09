Atp Pechino, Sinner batte Jarry in rimonta e con un bacio al cielo dedica la vittoria alla zia appena scomparsa

TENNIS

Al prossimo turno il numero uno del mondo attende il vincitore della sfida tra il lucky loser Roman Safiullin e l’ex numero 3 del mondo Stan Wawrinka

Jannik Sinner continua il suo cammino nel torneo Atp di Pechino, vinto l’anno scorso battendo Daniil Medvedev in finale, grazie al successo all’esordio in rimonta sul cileno Nicolas Jarry e dopo la vittoria ha mandato un bacio verso il cielo per zia Margith, scomparsa in questi giorni.

“Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sono contento della mia prestazione”, ha poi detto Sinner dopo la vittoria. “Nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita” ha spiegato l’azzurro, che ha ottenuto la 56ma vittoria sulle 61 partite giocate nel circuito maggiore nel 2024.