Auteri rigetta al mittente le richieste di dimissioni da deputato: «Non lascerò mai l’Ars»

IL CASO

Il parlamentare dovrebbe passare al gruppo misto dopo l'auto-sospensione da Fdi

Non ne vuol proprio sentire di dimettersi Carlo Auteri deputato di Fdi all’Ars, in seguito alla sua auto-sospensione dal gruppo parlamentare di appartenenza, dopo la vicenda sollevata anceh da questo giornale dal deputato del gruppo misto Ismaele La Vardera. E pur essendosi auto-sospeso da Fdi non vorrebbe nemmeno lasciare il gruppo parlamentare. «Farò tutto il possibile per evitare di passare al misto – ha detto il deputato – ma se dovrò andarci, ci andrò. Vuol dire che dovrò fare anche questa esperienza».

Auteri è stato accusato di aver percepito dei finanziamenti regionali attraverso un’associazione teatrale a lui riconducibile. Secondo il regolamento interno dell’Ars se non comunicherà il passaggio ad un altro gruppo parlamentare, transiterà direttamente al misto, insieme allo stesso La Vardera. «Significherebbe fare politica insieme a La Vardera e Micciché – prosegue Auteri – quando la situazione sarà chiarita, e preciso che la chiarirò, dimostrando di avere ragione, però, tornerò al mio gruppo di appartenenza».

Auteri, nel frattempo, sottolinea che «l’associazione di cui ha parlato La Vardera alla trasmissione La 7 non ha mai visto la figura di mia madre come rappresentante legale». «Il legale rappresentante -precisa- è Tommaso Patania».