Auto in fiamme sulle autostrade A19 e A29. Veicoli bloccati per ore tra Scillato e Tremonzelli

gli incendi

Disagi sulla Palermo Catania. Un secondo incendio si è verificato sulla Palermo Mazara del Vallo tra Montelepre e Terrasini

Due auto sono andate oggi a fuoco in autostrada: una sulla A19 Palermo Catania, l’altra sulla A29 Palermo Mazara del Vallo. Gli automobilisti che stavano percorrendo il tratto stradale tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli sono rimasti bloccati. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato il manto stradale.

Un momento del caos di queste ore lungo l’autostrada A19

Secondo le testimonianze giunte al nostro giornale, lungo il tratto di autostrada interessato il traffico non scorre da ormai sei ore.