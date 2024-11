Automobilismo: domenica la Giarre-Milo, tra le cronoscalate più attese della stagione motoristica

Sport

La gara rinviata lo scorso luglio per la caduta di sabbia vulcanica, può contare su 155 iscritti e tra gli attesi protagonisti vedrà al via il vincitore del 2023, l'ibleo Franco Caruso e l'altro comisano Samuele Cassibba. Oggi verifiche, domani le prove

Ci siamo la lunga attesa è finita. Domenica sarà il giorno della cronoscalata Giarre Montesalice-Milo, la tradizionale gara automobilistica che lo scorso 7 luglio era stata rinviata per la caduta di sabbia vulcanica.

Stamattina a Milo via alle operazioni di verifica e accredito

Stamattina al Centro Servizi di Piazza Belvedere a Milo sono scattate le verifiche, domani dalle 8 sono in programma le due sessioni di prove e domenica alla stessa ora sul percorso di 6,4 km con un dislivello di 473 metri e una pendenza media di 7,39% che unisce Giarre all’abitato di Milo, scatterà la 25ª edizione di una delle classiche dell’automobilismo siciliano che può già contare su ben 155 iscritti e lista aperta da Franco Caruso, classe 1961, comisano, vincitore lo scorso anno con i colori della Scuderia Giarre Corse con una Nova Proto Np01-2. Per Caruso nel 2023 si era trattato di un magico bis dopo il successo nel 2021, precedendo l’altro ibleo Samuele Cassibba e l’etneo Luca Caruso che aveva vinto nel 2019.

Il pilota etneo Franco Caruso

E tra gli attesi protagonisti ci sarà proprio l’altro pilota comisano Samuele Cassibba, classe 1987, della Scuderia Ateneo su Nova Proto V8 2000 Sinergy, reduce dal successo sul difficile tracciato della Castellana che ha permesso all’ibleo di conquistare il titolo della classe 2000 del tricolore di Velocità Montagna.

Il pilota comisano Samuele Cassibba in azione

“Abbiamo ritenuto doveroso essere presenti anche alla gara di Giarre – le parole di Samuele Cassibba – per concludere la stagione nel migliore dei modi. Sarà anche un’opportunità per ringraziare la Scuderia Ateneo per il supporto costante, i partner tecnici come Sparco, Pirelli, RgCarTronik, Nova Proto Italy e i partner commerciali”.