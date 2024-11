Automobilismo: Nucita-Cipriani su Skoda Fabia in trionfo al Rally di Taormina

Sport

Il pilota messinese e il co-driver laziale hanno dominato tutte le prove speciali. Sul podio Novelli-Messina e La Torre-Rappa

Il Rally Taormina ha incoronato oggi il pilota messinese Andrea Nucita capace in coppia con il laziale Fabiano Cipriani di vincere con Skoda Fabia tutte e otto le prove speciale di questa straordinaria edizione della kermesse taorminese.

Nucita-Cipriani in azione al Rally di Taormina con la Skoda Fabia

Per Andrea Nucita (Team Phoenix), pilota di Santa Teresa di Riva, si tratta della prima vittoria per le strade di casa ottenuta alla fine di 8 prove chiuse con largo margine sugli avversari più diretti con Danilo Novelli vincitore lo scorso anno, al 2° posto sempre con una Skoda Fabia e con a fianco l’altro peloritano Maurizio Messina.

Novelli-Messina al secondo posto

Emanuele La Torre Gianfranco Rappa al terzo posto

Al 3° posto il giovanissimo Emanuele La Torre con a fianco Gianfranco Rappa, sul podio nonostante un problema elettrico che aveva bloccato la loro auto per 7 lunghissimi minuti. Una vera beffa invece per l’equipaggio composto da Marcello Rizzo e Antonio Pittella che si erano presentati da secondi prima dell’ultima prova, ma poi costretti a fermarsi. Ai piedi del podio il nisseno Salvatore Lo Cascio in coppia con Salvatore Cangemi capaci su Toyota Gr Yaris di precedere l’altro peloritano Michele Coriglie 5° con il toscano Federico Grilli e primato tra le due ruote motrici con la Peugeot 208 Gt Line sovralimentata.

Salvatore Mannino e Giacomo Giannone su Porsche hanno vinto il 3° Raggruppamento dell’Historic Rally Legend di Taormina

Nell’Historic Rally Legend, successo in 3° Raggruppamento nella sfida fra Porsche per Salvatore Mannino e Giacomo Giannone, davanti a Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella e nel 4° Raggruppamento in evidenza Pietro Imbrò e Maurizio Corso su Lancia Delta 16V davanti ad Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo su Bmw M3.