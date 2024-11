Automobilismo: saranno 129 i piloti in gara domenica nell’edizione numero 25 della cronoscalata Giarre Montesalice-Milo

Sport

Domani mattina dalle 8 via alle prove libere e domenica alla stessa ora scatterà la prestigiosa competizione nata nel 1979

La 25ª edizione della cronoscalata Giarre Montesalice-Milo scatterà domani mattina alle 8 con le due sessioni di prove e domenica alla stessa ora sul percorso di 6,4 km con un dislivello di 473 metri e una pendenza media di 7,39% che unisce Giarre all’abitato di Milo, via alla gara con in palio punti importanti per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato siciliano, per il 3º Trofeo dell’Etna, per il tricolore bicilindriche e per il 6º Trofeo Santa Venerina.

Intanto dei 155 iscritti sono 129 i piloti che hanno completato le procedure di iscrizione e che domenica si daranno battaglia per la conquista della 25ª edizione di questa prestigiosa cronoscalata.

Il pilota comisano Franco Caruso vincitore nel 2023 della Giarre Montesalice-Milo

Tra gli attesi protagonisti i due piloti comisani Franco Caruso su Nova Proto NP01-2 vincitore nel 2021 e lo scorso anno e Samuele Cassibba su Nova Proto V8di classe 2000e con lui il papà, l’inossidabile Giovanni Cassibba, su Osella PA30/3000, e il pilota di casa Giuseppe Di Marco su Osella PA21p/3000. Non potrà puntare al bis dopo la vittoria del 2022 il pilota aretuseo Luigi Fazzino che sta recuperando dopo l’incidente nella cronoscalata di Iglesias in Sardegna.

Il comisano Samuele Cassibba sulle orme del papà Giovanni

Oggi completate le operazioni di verifiche: saranno 129 i piloti al via

La 25ª Giarre Montesalice Milo-memorial “Isidoro Di Grazia” è organizzata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con la Scuderia Giarre Corse del presidente Orazio Maccarrone e con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania e dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina.

Il mitico pilota catanese Enrico Grimaldi vincitore di ben otto edizioni della Giarre-Milo