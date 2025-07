Autostrada A19, “tregua” per Ferragosto: i lavori sul viadotto Cannatino finirannno un mese prima

Il caos

Anas annuncia l'accordo raggiunto con la Regione

In accordo con la Regione Siciliana, così come chiesto dal presidente Renato Schifani, nel corso dell’incontro di mercoledì scorso a Palazzo d’Orleans, Anas sta lavorando per anticipare di un mese l’ultimazione dei lavori sul viadotto Cannatino.

L’intervento, per un investimento complessivo di 4 milioni e 750 mila euro, prevede, oltre al rinforzo delle solette esistenti anche il rifacimento strutturale della parte terminale delle testate delle solette, l’impermeabilizzazione degli impalcati, la regimentazione delle acque di piattaforma con la messa in opera di nuovi pluviali, la sostituzione dei giunti di dilatazione, la realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso e il rifacimento della segnaletica orizzontale.