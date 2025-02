Ad Avola un Carnevale magico tra carri, maschere, musica e divertimento

Carnevale

Il Carnevale di Avola, inserito nel circuito dei Carnevali Storici d’Italia

Avola è tutto pronto per la 62^ edizione del Carnevale: carri allegorici in cartapesta e infiorati, gruppi mascherati, contest per la maschera più bella, concorso di poesia dialettali, mostra fotografica e sfilate. C’è già la regina del Carnevale 2025, Giusy Dorio, che aprirà la sfilata dei carri indossando un abito scultura firmato dalla stilista Giusy Munafò. Il Carnevale di Avola, inserito nel circuito dei Carnevali Storici d’Italia, sostenuto dal Mic e dalla Regione Siciliana, è tra i più apprezzati dell’intera isola.

Il coinvolgimento della comunità è totale: piccoli e grandi, carristi e artisti, scuole e commercianti. E chiaramente anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata, che da due anni ha messo a disposizione dei maestri carristi un capannone di proprietà del Comune dove nascono i giganti di cartapesta.

I maestri carristi si sono sbizzarriti: “parlano” di progresso e regresso, di attualità, di coraggio nel difendere i valori buoni della vita e di sorridere all’universo. «Un territorio in festa tra maschere iconiche, musica, colorate sfilate e magnifici cortei – presenta la kermesse il sindaco Rossana Cannata -.

Il Carnevale di Avola è una celebrazione gioiosa della cultura e delle tradizioni locali, uno spettacolare sfoggio di realizzazioni artigianali: dai carri infiorati a quelli giganteschi realizzati dalle sapienti mani degli artigiani di cartapesta, passando per i “mini carri”». Oggi l’accensione ufficiale delle “Luci in Festa”, con le luci che andranno a ritmo di musica. I più piccoli potranno giocare con i personaggi della serie animata 44 Gatti.

Domani appuntamenti in biblioteca comunale con “BiblioCarnival”, poi alle 18 in piazza Umberto l’esibizione di danza storica e alle 19 spettacolo “Carnival in Ballo”. Sabato sera, invece, si balla in piazza Umberto con lo spettacolo Disco Samba& Fire Show, la musica di Rock-Aro Dj e la Festa dei Fuochi. Domenica la prima sfilata: dalle 16 partenza in piazza Esedra e arrivo in piazza Umberto.

In piazza dove è poi previsto lo spettacolo di cabaret con Adriano Canonico e Mariucca Cannata, seguito dalla musica del gruppo Il Pagante. Lunedì appuntamento con “Pagine mascherate, alla scoperta del Carnevale dei coriandoli” nella biblioteca comunale e con la gara delle poesie dialettali in piazza Umberto.

La sera, spettacoli con Vincent Loreto e lo show musicale “Mai dire Goku”. Martedì gran finale con l’arrivo della madrina Ainett Stephens, l’ultima sfilata dei carri, l’esibizione di Micaela Guastella e la Disconight con FmItalia. «Il fascino, i colori e la storia del Carnevale Storico Avolese – aggiunge il sindaco Cannata – prendono vita in un innovativo progetto editoriale: un libro interamente dedicato alla nostra amata tradizione.

Un viaggio tra maschere, sfilate, carri, aneddoti e curiosità che racconta l’anima di una festa che da generazioni unisce la comunità, diventando patrimonio culturale da preservare e tramandare. Ritengo che il Carnevale sia tradizione, sviluppo economico e anche cultura da diffondere.