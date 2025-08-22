Azienda di Gela licenzia un lavoratore, i colleghi protestano in strada sulla Statale 115

LAVORO

Gli operai della Sarind non sono entrati in ditta, sul posto anche i carabinieri

Da questa mattina protestano in strada, in un tratto della statale 115 Gela-Vittoria, gli operai dell’azienda metalmeccanica gelese Sarind che non sono entrati a lavorare. La mobilitazione è scattata dopo il licenziamento di uno dei lavoratori. La presenza in strada degli operai sta rallentando il traffico.

Per il sindacato Cobas, il licenziamento «è la conseguenza del mancato consenso aziendale a un accordo di secondo livello per le trasferte in altre Regioni». La società invece ritiene di aver rispettato il contratto collettivo, anche sulle trasferte. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA