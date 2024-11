Balestrate, chiuso il parco giochi “social free” dove è stato vietato l’uso dei cellulari

La decisione

troppi atti vandalici: dall'istituto comprensivo del Comune del Palermitano viene interdetto totalmente l'accesso all'area per decisione del dirigente scolastico

Chiude il parco giochi “social free”: il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Rettore F. Evola” di Balestrate (Palermo) ha presentato una denuncia ai carabinieri comunicando che dopo l’ennesimo atto vandalico ha chiuso il parco giochi vietato ai social perché non viene autorizzata nell’area l’uso dei cellulari. L’area infatti appartiene alla vicina scuola elementare “Aldo Moro”, parte del comprensivo.