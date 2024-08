Barrafranca, sospesa l’attività a un bar: era ritrovo di persone con precedenti penali

Il provvedimento

La decisione del Questore di Enna

Sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un bar di Barrafranca, in provincia di Enna, su cui si erano concentrate le attenzioni da parte delle forze dell’ordine. Oggi il personale della locale Stazione dei Carabinieri ha notificato il provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S, emesso dal Questore di Enna.Nello specifico l’art. 100 T.U.L.P.S. prevede la chiusura a tempo determinato di un esercizio pubblico, luogo abituale di ritrovo di persone ritenute pericolose e gravate da precedenti e pregiudizi penali per gravi reati e, in particolare, contro la persona, il patrimonio, per la violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti nonché, alcuni sottoposti a misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

