Beach rugby: domenica alla Plaia di Catania la seconda tappa del Trofeo Italiano 2025

Luca Mammana e Igor Giammaria del team etneo "I Maledetti", i responsabili dell'organizzazione di questo evento che vedrà impegnate 5 squadre di Catania, Ragusa e Messina

Secondo fine settimana dedicato al beach rugby. La seconda giornata del Trofeo Italiano Beach Rugby si giocherà su 4 spiagge italiane: Fregene sul litorale romano, Siderno in Calabria, Cagliari in Sardegna e alla Plaia di Catania. Riparte dunque la caccia al Trofeo Italiano Beach Rugby, che avrà il suo epilogo il 26 luglio a Senigallia con la finale nazionale che incoronerà i successori dei campioni in carica: Crazi Crabb per il torneo maschile e Sabbia Mobili per quello femminile.

La Sicilia lo scorso anno è stata protagonista con un nutrito gruppo di squadre che si sono ben comportati alla finale nazionale, in testa “I Maledetti Beach Rugby” di Catania di Luca Mammana e Igor Giammaria responsabili dell’organizzazione della tappa di Catania.

Una formazione de “I Maledetti” Catania protagonista nel Trofeo Italia Beach Rugby del 2024

“Il programma prevede la partecipazione di 5 squadre di Catania, Ragusa e Messina –spiega Igor Giammaria – e la tappa si avvale del prezioso coordinamento di Umberto Bonaccorsi ed Enrico Zaia e viene realizzato con il patrocinio del Comune di Catania. Il via alle 12 con il Bootcamp per bambini e ragazzi di tutte le età, poi alle 15 kick-off alla tappa nazionale, con gare fino alle 19. Dalle 19,30 via al terzo tempo con Dj set, e in chiusura le premiazioni, che si svolgeranno a partire dalle 20, alla spiaggia libera numero 3 della Plaia di Catania con i rappresentanti del Club ospitante e degli sponsor dell’evento, che si concluderà con una festa al tramonto in spiaggia. Il tutto è stato realizzabile grazie all’assessorato di Catania e all’enorme dedizione e sacrificio di Antonio Virgillito, Marco Panebiano, Antonio Motta, Luca Giustolisi e Tino Lazzara che fanno parte del direttivo de “I Maledetti Beach Rugby” di Catania“.

